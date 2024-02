Policías de Yaritagua “cayeron” por hechos irregulares captados en un vídeo

Policías de Yaritagua adscritos a la estación policial del Municipio Peña, hicieron pública durante la semana pasada, la denuncia hacia el primer comisario Jorge Luis Nadal Pérez, quien aparentemente ha ”abusado” en la ”exigencia del requerimiento (cobro) por cada policía” que resguarde ciertas empresas privadas.

A través de las redes sociales, circuló un vídeo en el cual se observó detalladamente cómo presuntamente un grupo de policías del municipio Peña, reunieron dólares en efectivo para completar lo que sería el “requerimiento” o “recaudación” diaria que es “exigida” a los policías de Yaritagua por parte de sus oficiales superiores, quienes al parecer ya se encuentran tras las rejas.

Los funcionarios señalaron que cuando el dinero son enviados por el corredor vial que se encuentra en el Municipio Peña, proceden a realizar fiestas en la estación de policías y no aportan a cada miembro para la compra de repuestos de motos asignadas, siendo estos, comprados con el mismo dinero de cada oficial, y de no hacerlo, reciben amenazas para que cada recorrido lo realicen a pies.

Las imágenes, presuntamente filtradas dese dentro del comando, a modo de queja o “denuncia”, las acompaña un “comunicado” en el cual los efectivos estarían obligados a pagar entre $20 y $30 por cada día de permiso que soliciten y que el comando policial estaría recibiendo entre $200 y $300 por cada empresa privada a la que le prestan sus “cuidados” ($100 por cada policía) pese a que solo una pequeña parte llega a manos de los funcionarios que hacen el “resguardo”.

”Cuando se pierde la institucionalidad de los cuerpos auxiliares de justicia sucede esto y no solo en esta institución es a nivel nacional y entre otros entes públicos del estado” Dijo juanctorres34. Mientras que Maria luisa Sánchez marialuisasanchez85 comentó: ”A mi me querían matraquear por los trimestres. Y son válidos hasta el 31 marzo. 20$ me querían quitar”.

