Familiares exigen saber cómo murió el cadete Eduar Ramírez

-La muerte del tachirense Eduar Josueth Ramírez Guerrero, de 17 años de edad, ha conmocionado a sus familiares y todos sus allegados.

El joven cadete de la academia militar de la Aviación Bolivariana de Maracay, estado Aragua, habría recibido varios impactos de bala que le causaron la muerte durante un entrenamiento realizado el pasado martes 23 de abril, en el fuerte Los Caribes de El Pao, en Cojedes, según información preliminar que maneja la familia y divulgada por el medio La Nación.

Solo cuatro días han pasado desde su fallecimiento, pero sus familiares aseguran que no tienen una versión oficial de lo que sucedió ese día. Bárbara Guerrero, madre de Eduar, exige respuestas y que los culpables paguen por su delito.



“Yo pido justicia por la muerte de mi hijo, no es lo que quieren hacer ver, no he tenido ningún pronunciamiento por parte de sus superiores, ni de las Fuerzas Armadas, me dejaron el cuerpo de mi hijo, pero no me han dado detalle de lo ocurrido”, puntualizó su progenitora.

Bárbara recuerda ese martes con claridad: Ella recibe un llamado y le dicen que debe asistir al Hospital de Maracay porque su hijo había sufrido un accidente. “Cuando llegué al Hospital Militar de Maracay me dijeron que mi hijo estaba sin vida”.



Contó que el último día que dialogó con él fue el domingo 14 de abril, días antes de que entrara a recibir guardia porque había salido el sábado de permiso y estaba con sus tías comprando algunas cosas que le faltaban para irse al curso en El Pao: “Un curso de maniobras militares donde van alumnos de todas las academias”.

Tras lo ocurrido, Bárbara no ha tenido ninguna información adicional sobre su hijo. “El director de la AMAB con mi persona no ha dialogado, únicamente un coronel estuvo hasta ayer en contacto conmigo, pero al día de hoy nadie más”.



Si bien la versión que se ha dado a conocer a través de algunos medios de comunicación es que el cadete tachirense recibió un impacto de bala, Bárbara aseguró que recibió tres: “Fueron 3 heridas por arma de fuego, ellos dijeron que un fusil AK-47, pero los daños que sufrió mi hijo no corresponden con ese tipo de armamento. Además, el acta de defunción refleja que fue producto del paso de proyectiles y su tío fue quien me ayudó a verlo en el reconocimiento en la morgue y lo observó”.

“Su sueño era ser piloto”

Familiares del joven se encuentra aún en shock por la noticia: “Han dicho que se suicidó. Quienes conocemos a Eduar, sabemos que nunca haría eso. Su sueño era ser piloto y amaba estudiar. Él estaba feliz de cumplir su sueño. Nosotros queremos que nos digan qué pasó”.



Zuleydy Márquez con información de Noticia al Día / La Nación