Embajador de USA en Venezuela: “No descartamos cualquier tipo de conversaciones sobre los dos detenidos»

El recién nombrado embajador de USA en Venezuela, James Story, señaló este viernes que su país “no tiene que ver con esa operación. Nuestra potencia es mucho mayor que dos barquitos“.

Asimismo, indicó en el programa “Vladimir A La Carta”, transmitido por YouTube, que “no conozco a Cliver Alcalá ni a Goudreau. Nuestro foco es una solución pacífica. Esta ‘Operación Gedeón’ no ayuda a la política pacífica que tenemos nosotros”.

“Nuestro foco siempre ha sido una solución política. Hay tantas preguntas que tengo sobre esa operación, pero nosotros no tenemos nada que ver. No conozco a JJ Rendón ni a otras personas. Mi norte siempre ha sido el pueblo de Venezuela”, destacó.

Precisó que son “un libro abierto. Quiero que el régimen trabaje conmigo para dejarnos usar aviones venezolanos, pueden ser de Laser, para la salida de norteamericanos y seguiremos trabajando sobre el caso de los detenidos”.

“No descartamos cualquier tipo de conversaciones con régimen sobre los dos detenidos. De hecho recibí mensajes de Arreaza que no he leído”, añadió.

Manifestó que “todos los problemas de Venezuela se derivan del fraude de 2018 en las presidenciales. El Fiscal General de USA puede actuar con total independencia. No es igual que Tarek William Saab”

“Decir que la DEA está en Petare es como la historia del gato que provocó problemas en El Guri. La DEA no es un grupo paramilitar. No actúa de esa forma”, añadió.

