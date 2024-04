Piden investigar a fondo incidente en Guadalupe donde murió una menor de edad

El pasado viernes 8 de marzo, Yarelis Carolina Guedez Rodríguez (16), murió a causa de unas heridas que según informes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), fueron por un arrollamiento, pero su familia insiste en que deben volver a investigar este caso, debido a que ellos presumen a través de los informes médicos entregados en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), que la víctima fue asesinada previamente.

Este trágico acontecimiento, ocurrió en el Caserío Guadalupe del municipio Jiménez y fue relatado por su hermana Yariannys Guedez Rodríguez, indicando que ella salió de su casa rumbo a la bodega el domingo 3 de marzo: “Ella salió a las 9:30 de la noche y la encontraron a 3 de la mañana en medio de la carretera de la vía de Guadalupe. Lamentablemente murió el día de la mujer“, dice la hermana de la víctima.

“Ya ha pasado más de un mes y no se ha hecho justicia. A ella la encontraron en la vía y a nosotros nos dijeron que fue un accidente de tránsito, pero nosotros sabemos que no fue así. Porque los doctores nos explicaron que ella tuvo que haber sido golpeada, además de una moto que le pasaron por encima“, señaló Yariannys Guedez.

A pesar de haber una decisión por parte de los funcionarios del (CICPC), ella expresa que junto a su familia no está conforme con el resultado: “Lo están poniendo como un accidente de tránsito y cuando ella llegó al Hospital, tenía algo encima. Los doctores la mandaron a bañar porque a todo el mundo le dio dolor de cabeza, nos dijeron que parecía que tenía burundanga (escopolamina)“, relató la hermana de la menor de edad fallecida.

Sin embargo, no tienen sospecha de alguien en específico que buscara dañar la integridad de Yarelis Carolina: “Ella salió fue a la bodega y no regresó más. A ella la encontraron tirada en medio de la carretera limpiecita, sin sucio, sin nada y no había ni sangre. Por lo tanto eso no fue ahí, fue en otro lado y la pusieron ahí“, narró su hermana, contactando en exclusiva a la redacción de Noticias Barquisimeto.

Yarelis Guedez en su agonía, días después de haber sido encontrada con lesiones muy graves.

“La comunidad está recogiendo firmas, ya van 250 firmas para que se haga justicia porque ella era una niña estudiada, ella se dedicaba a estudiar y por aquí le cargaba agua a las familias y con eso se ayudaba porque nosotros somos de bajos recursos, nunca le conocimos un problema con nadie“, apuntó Guedez Rodríguez.

Para finalizar, piden que se aclare nuevamente el caso y el padre de la víctima está presto a una exhumación: “Mi papá dice que si hay que sacarla del cementerio para que la vuelvan a revisar, el está dispuesto a hacerlo porque no estamos de acuerdo con lo que pusieron en la causa de muerte“, concluyó.

Informe médico de la víctima en el HCUAMP.

La identificación y fotografías de la víctima fueron suministradas por su hermana Yariannys Guedez Rodríguez a esta redacción y la misma dio la autorización de identificarla y mostrar las imágenes.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto