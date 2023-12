No asumirá como técnico en Brasil: Carlo Ancelotti renueva con el Real Madrid hasta 2026

El entrenador italiano seguirá vinculado al Real Madrid.

Ya es oficial. Real Madrid ha renovado a Carlo Ancelotti hasta 2026. El técnico transalpino, al que los rumores le situaban fuera del club blanco rumbo a Brasil, seguirá en el Santiago Bernabéu tal y como ha confirmado el club en un comunicado en el que anuncia su renovación por dos temporadas más. De esta manera, el entrenador podría completar hasta cinco temporadas consecutivas en la Casa Blanca. Siete en total si sumamos sus dos primeras campañas entre 2013 y 2015. Historia del Real Madrid.

Leer También: Cristiano se come a Benzema y es el goleador del año

“Hoy es un día feliz. El Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos. Gracias a todos y Hala Madrid!!”, escribía Ancelotti en sus redes sociales, exultante tras cumplir su sueño, que no era otro que el de continuar en el club blanco. Será el entrenador que inaugure el nuevo Bernabéu cuando esté cien por cien acabado, lo que supone otro gran aliciente.

” Hoy es un día feliz, el Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos”.

Carlo Ancelotti, entrenador Real Madrid

ncelotti tenía desde el pasado mes de enero una oferta de la selección brasileña encima de la mesa, pero en todo momento priorizó seguir en el Real Madrid. Tras ganar la temporada pasada la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey, el equipo blanco le garantizó completar el contrato de tres años que firmó en 2021 y que expiraba el próximo verano, pero el futuro era incierto. ¿Esperaría el Madrid al desenlace de la temporada? Eso parecía en el mes de septiembre, pero el buen arranque del equipo y la buena sintonía entre entrenador y club han acelerado los acontecimientos en el último mes.

El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, coincide en señalar a Carletto como la persona ideal para guiar al equipo blanco, independientemente de cómo acabe la temporada. Se esperan los mayores éxitos, pero se empieza a extinguir esa ley no escrita de que el entrenador que no gana no puede seguir. En el caso de Ancelotti se ha valorado la buena dinámica del equipo en los últimos años y el ambiente que reina en el vestuario y en el club. Si algo ha traído la figura de Ancelotti es la paz en todas las instancias del club. También es total la sintonía con la grada.

Tal y como contó MARCA el pasado 15 de diciembre, en el Madrid no se encontraba un solo argumento para prescindir de su entrenador, que cuenta además con el apoyo de todo el vestuario, tanto del sector joven como del más veterano. El resultado final, esta renovación hasta el 30 de junio de 2026.

Un entrenador para la historia

Con esta renovación, Carlo Ancelotti se puede convertir en el entrenador con más días en el banquillo de manera consecutiva desde Miguel Muñoz, dando una estabilidad pocas vista en la historia del Real Madrid. Ahora mismo, en el día de su renovación, Carletto suma 936 días seguidos como técnico madridista. Mou completó 1.097 y Del Bosque 1.314 días, por citar a los últimos que más tiempo han estado. Si Ancelotti cumple su contrato, alcanzaría 1.825 días seguidos en el Real Madrid. Aún lejos de los 5025 días de Miguel Muñoz, que estuvo 14 temporadas seguidas entre 1960 y 1974.

Por supuesto, con esta ampliación, Ancelotti se convierte también en el entrenador por excelencia de Florentino Pérez. El italiano y el presidente siempre han tenido una muy buena sintonía y con esta ampliación de contrato el italiano se convierte en el entrenador que más tiempo va a estar bajo el mandado de Florentino.

El presidente del Real Madrid está encantado con la gestión deportiva y personal del equipo que está haciendo Carlo Ancelotti, al que se le valora además de todo lo conseguido, todo lo que ha hecho esta temporada en circunstancias muy complicadas. Con una baja de lesiones de larga duración inusual, el Madrid es líder de LaLiga y ha hecho pleno en la Champions. Y además se ha puesto en valor la gestión que ha hecho con Bellingham, al que ha encontrado un sitio ideal en el equipo y del que ha hecho un crack mundial en apenas tres meses. Todo ello se ha puesto en valor para firmar una renovación que, al tratarse de un entrenador, puede definirse como histórica.

Marca

Noticias Barquisimeto