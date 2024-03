Nazareno de San Pablo: Símbolo de fe y esperanza para los venezolanos

Cada año los venezolanos se reúnen durante el Miércoles Santo como símbolo de fe, esperanza y veneración hacía el Nazareno de San Pablo.

La figura del hijo de Dios, con su cruz a cuesta, está hecha de madera de pino de Flandes del siglo XVII, proveniente de Sevilla, España. Se desconoce su autor pero en la memoria popular dice que éste se arrodilló ante la escultura tras culminarla y preguntó: “¿ Mi Señor, que te falta?- el Nazareno le respondió- ¿Dónde me has visto que me haz hecho tan perfecto?”. El tallista murió al poco tiempo de lo ocurrido.

La primera persona en vestirse de morada como el Nazareno de San Pablo fue José Antonio Páez en 1883 en agradecimiento a un milagro que le concedió.

Durante dos siglos permaneció la imagen del Nazareno en la iglesia San Pablo El Ermitaño, que por órdenes del presidente Antonio Guzmán Blanco fue derrumbada para que se construyera el Teatro Municipal, cuenta la historia que su esposa no estaba de acuerdo con la actuación y fue por ello que en dicho lugar fue construida la Basílica de Santa Teresa, lugar en el que hasta la fecha está el Nazareno de San Pablo.

Para 1869 una epidemia de vómito negro azotó a Venezuela y fue cuando el Nazareno de San Pablo hizo otro milagro; durante una procesión la cruz y las manos de la imagen se enredaron en un limonero en la esquina de Miracielos, los limones cayeron al suelo y la gente exclamó: “Milagro”, según contaron que con dicha fruta prepararon una bebida que acabó con la epidemia.

Muchas personas siguen depositando su fe en el Nazareno de San Pablo y agradecen por los favores y milagros que él les concede.

Sander Torrealba / Fuente: Globovisión.