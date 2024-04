Enrique Márquez no declinará su candidatura, pero no desestima apoyo futuro

Enrique Márquez aseguró este jueves 25 de abril que no declinará su candidato presidencial por el partido político Centrados, pero a futuro no desestima los apoyos necesarios.



“Informamos que hemos decidido continuar, continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor, del cambio, desde el ángulo de un país que no aguanta más”, aseveró el político zuliano.



Sin embargo, el exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral indicó que “cualquier cosa puede ocurrir de aquí en adelante” en un ambiente que es “complicado y sin reglas” y agregó que no descarta “ni apoyar a quien tenga que apoyar, ni recibir el apoyo de quien lo tenga que recibir en esta contienda tan compleja”.



El también exdiputado aseguró que está dispuesto a sumar y jamás a dividir, porque la democracia está en serios problemas.





Márquez, aseguró que en este momento el pueblo está decidido a votar en contra del presidente Nicolás Maduro, y que el rechazo en contra del líder oficialista es de 85 %.



Consultado sobre una inhabilitación sobre Edmundo González Urrutia para continuar en la carrera presidencial, el exrector principal del ente comicial añadió que “cualquier cosa puede pasar” y reiteró que la única opción es votar y que la abstención no es opción.



De la misma manera, el candidato presidencial de Centrados, que indicó no pertenecer a ningún partido político, afirmó que su opción busca el cambio con el voto para impulsar la paz y abatir el conflicto.





Afirmó que se ha reunido con todos los candidatos presidenciales, menos con el mandatario Maduro y que de hacerlo sería de manera pública y no a puertas cerradas.



Inhabilitaciones de cara las regionales



Enrique Márquez, condenó las recientes inhabilitaciones de la Contraloría General contra cinco opositores: “Mi solidaridad con estas personas, no es posible que te quiten un derecho sin derecho a la defensa; a cualquiera le pueden hacer eso y abogo por el cese de esas inhabilitaciones y de esa figura de inhabilitación exprés”.



Consideró que esta decisión debe estar fundamentada en las elecciones regionales del próximo año.



El candidato Márquez, se manifestó sobre la propuesta de plebiscito del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la ve con profundo interés y afirmó que “apunta en la dirección correcta”.



Añadió que habría que adaptarla a la legislación venezolana ya que aquí no existe la figura de plebiscito, sino de referendo.

Oriana Lorenzo con información de LV