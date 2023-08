Motorizados y conductores violan la leyes de tránsito en presencia de funcionarios policiales (+fotos)

Una nueva jornada especial con transmisión en vivo y en directo por Somos TV, confirmó la manera como los motorizados y conductores en Barquisimeto siguen violando las normas elementales de transito, con el agravante que lo hacen en presencia de funcionarios policiales ubicados en calles y esquinas de la ciudad.

Esta vez el equipo reporteril, en simultaneo con el estudio de la TV reseñó en vivo desde la avenida Florencio Jiménez con avenida la Salle, justamente frente al centro comercial Metrópolis la movilidad de peatones y conductores que concurren por esa vía en horas de la mañana, comprobándose que la mayoría no respetan las señales de transito.

“Las leyes de tránsito no se respetan, aquí se viola todo. No dan paso a los peatones y al usuario, hay que tener valores, sino los tiene, no puede haber una mejoría”, comentó Oneimy Lara, tras abordar un autobús en avenida, mientras los moderadores del programa “Noticias Barquisimeto” reiteraban el llamado de conciencia a los ciudadanos.

La ausencia de funcionarios de tránsito, motorizados sin cascos, conductores irrespetando las leyes y ciclistas sin el uso del casco, sigue causando intranquilidad en las avenidas. ”Aquí se viola el transporte y todas las cosas, hago un llamado, siempre agarro los buses en las paradas, cuando uno dice déjenme por la parada ellos nos dejan lejos’’, detalló la usuaria de transporte de apellido Lara

”Tenemos que tener cuidado con los motorizados, porque ellos todo el tiempo quieren pasar primero, solo hay que tener paciencia y con respecto a los pasajeros, ellos deben entender que debemos dejarlos en la parada, porque sino me multan a mí“, comentó Guillermo Díaz conductor de Lara 1 mientras en el fondo sonaba la canción ”Gitana” de Willie Colón.

El Artículo 42º de la Ley de Transporte Terrestre en Venezuela indica que ”Las autoridades administrativas del tránsito terrestre fomentaran la participación de la ciudadanía en la difusión y observancia de las reglas y normas del tránsito. A estos efectos, podrán organizar brigadas de voluntarios que actúen como auxiliares de las autoridades del tránsito terrestre, bajo su coordinación y dirección, en las materias y casos que establezcan al Reglamento de esta Ley”.

Mientras que en el artículo 44, hace referencia al ”funcionamiento, preservación y mantenimiento de las señales y dispositivos de tránsito en las vías públicas”.

”Gracias, no sé si es a la Alcaldía o Gobernación, esto lo han arreglado y han pintado. No obstante, a las autoridades, les hago un llamado para que no se vaya, porque muchos chóferes manejan con un teléfono, los carros se llevan a los ciclistas, motorizados y peatones, a mí me chocaron, me dejaron tirado y estuve durante 15 días en el seguro, no sé quién fue”, comentó Nahim Jacob Orozco

A pesar de todas estas dificultades, Nahín continúa trabajando ”Mira, estoy cansado pero debo trabajar duro cada día, para llevarle el pan a mi familia. Así como amanecen las colas, también los productos, soy de la línea 2032. La ruta 13 y 16 cargan su uniforme, aquí en la esquina sale la ruta 15, 5 y ruta 21, hay muchas líneas buenas, no me puedo quejar de ello. Le mando un saludo a mi esposa y a mis 4 hijas, tres que están fuera del país y a mi niña que está en la casa”.

”Tengo once años trabajando como chequeador, fui durante 9 años chófer. Primero tenemos la ayuda de funcionarios y el 80 por ciento de los pasajeros no hacen caso, la parada es más adelante, hay algunos que si acatan y la mayoría no. El 40 por ciento de los chóferes sí cumplen, se paran bien en la parada’’. Recalcó

A través de cada una de las transmisiones en vivo y directo por Somos Televisión, se ha evidenciado que los accidentes de tránsitos se han convertido en un grave problema para el ciudadano, y de la misma manera se ha recopilado informaciones sobre la alta cantidad de accidentes que generan ”temor”, mismo que se evidencia en los constantes mensajes que recibe nuestra red social de Noticias Barquisimeto en instagram.

”Aquí en Barquisimeto se violan las leyes de tránsito, nos sentimos preocupados porque es tanto el incremento de accidentes por parte de los motorizados y taxistas, les pedimos que tomen conciencia y a las autoridades que se acerquen a arreglar fallas que también en los semáforos hay’‘, dijo Lismery Alvarado una señora que esperaba ser trasladada hacia el centro de Barquisimeto.

Cabe resaltar, que los larenses que hacen vida en el oeste de la ciudad hacen un llamado de atención a la unidad de Transbarca porque las ”paradas se encuentran en mal estado” y urge la reparación de los servicios de su institución.

Por: Edwin Hevia / @edwinhevia Noticias Barquisimeto