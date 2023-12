Miguel Cabrera anunció la posibilidad de jugar en LVBP

Miguel Cabrera dijo que "Lo he pensado y me gustaría el año que viene prepararme… si me retiro quiero hacerlo compitiendo”.

El legendario bateador venezolano, Miguel Cabrera, brindó una información esperada por muchos. Quizás veamos la última participación con los Tigres de Aragua muy pronto.

La historia del maracayero terminó por todo lo alto durante las 21 temporadas que pasó en MLB. Para 2029 será electo al Salón de la Fama de Cooperstown, y mucho dan que entrará con el 100% de los votos recibidos.

Su gran trayectoria lo catapultó a ser uno de los mejores bateadores derechos del siglo XXI. Él, junto a Albert Pujols, dominaron con mucha comodidad la caja de bateo.

Dicho esto, la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana, llevó el nombre de Miguel Cabrera en honor a su trayectoria en Major League Baseball.

Muchos fanáticos piden que “Miggy” se retire del diamante, así sea para un compromiso. Esto llegó a oídos del Triple Coronado, y dejó entre línea su participación.

En la conferencia de prensa, previo al Jonrón Pepsi, Cabrera dio las siguientes declaraciones. “He pensado mucho el tema de los Tigres de Aragua, lo he analizado, lo he hablado con mi familia”.

Pero creo que por cuestiones de salud no lo haré este año”. Descartando la posibilidad de uniformarse con el club de sus amores. “Lo he pensado y me gustaría el año que viene prepararme… si me retiro quiero hacerlo compitiendo”.