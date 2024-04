“Me robaron hasta la comida de los perros” | Incrementan robos en la calle 22 con carrera 14 y 15 de Barquisimeto

Habitantes de la calle 22 entre carreras 14 y 15, específicamente detrás de La Concha Acústica, denuncian robos frecuentes en las viviendas de la zona desde hace aproximadamente dos meses.

Vigas, tubos, lavadoras, licuadoras, cafeteras y hasta ropa, han sido parte de los objetos sustraídos de los hogares. “Me robaron hasta la comida del perro”, denuncia Dorys Ortíz, vecina de la zona.

Afirman que los robos no tienen horario, ya que manifiesta haber sido victima del hampa “de día y de noche”, por lo que han realizado la respectiva denuncia al Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), pero “solo hacen un patrullaje, ni se bajan de la camioneta” comenta Ortíz.

Ortíz indica que “a raíz de eso no me da hambre, vivo enferma del estómago y de los nervios”, por lo que la situación no mejora y cada semana incrementa más los hurtos en las viviendas y solicita a las autoridades competentes la realización del patrullaje diurno y nocturno.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto