''Más del 70 por ciento del Semiárido Larense está en crisis por deforestación'': Ambientalista Jorge Elías Perozo

‘‘Más del 70 por ciento del Semiárido larense se encuentra en crisis”, por lo que podría deparar un gran problema en la población vegetal

Jorge Elías Perozo, especialista ambiental, que aprendió sobre el cuidado del mismo durante su juventud; educándose sobre la cultura del estado Lara, su idiosincrasia, cualidades, nombres e historia de árboles que la rodean. Razón por la cual, lo ha llevado a denunciar la tala de árboles en Venezuela, tema en el cual con datos precisos, expresó durante el programa ”Actualizando”, transmitido por la señal de Somos Televisión y Somos 93.5 FM por la periodista Zuleydy Márquez, que la deforestación en el Semiárido larense asciende al 70 por ciento.

”La propuesta ambientalista, no es ni la segunda o tercera vía, esto es algo que importa sea quien sea. Nosotros vivimos nuevas realidades, las cuales también exigen nuevas estrategias e incluso de nuestros propios sacrificios con estos temas. Es importante saber sobre las distintos árboles y las diferentes especies que nos rodean, para tener una mayor conciencia sobre el tema de la deforestación que está sufriendo el Semiártido larense, el cual es demasiado grave” Destacó

¿Qué es el Semiárido larense y cuánto territorio abarca?

Para conocer a cerca de esta problemática, es necesario extraer información sobre la región semiárida venezolana, la cual iremos describiendo durante la lectura. El Semiárdo larense (o Semiárido Lara – Falcón) que se encuentra situado en el oeste de Venezuela, expandiéndose por estos dos estados, abarca un total de 15 municipios y 30.000 kilómetros cuadrados, en la que habitan un millón setecientos noventa mil personas, de los cuales 288.000 mil corresponden al 16 por ciento de la población rural.

Para Jorge Elías Perozo, el Semiárido Larense está conformado por ”dos grandes áreas: la primera abarca pequeños valles (del latín vallis), con escasa tierra agrícola, en donde predomina la crianza de caprinos; por esas razones, las familias deben complementar sus ingresos con actividades no agrícolas como el comercio y migraciones laborales estacionales a la agricultura o la ciudad”.

«El Semiárido Larense abarca un 70 por ciento del mapa guaro»

”Las alarmas están encendidas, creo que el movimiento ambientalista y el Semiárido Larense, que abarca un 70 por ciento de la geografía del estado, está en alerta máxima por la deforestación” Señaló el ambientalista a través de Somos 93.5 FM

Debido a las condiciones climáticas en estos tiempos, que son muy adversas, el entrevistado argumentó con mucha preocupación, que esto ”hace difícil, que se vean árboles de gran altura producto al alto calor”.



Es por ello, que la ”alta evaporación, la tala de árboles y la poca precipitación, está generando pérdidas de millones de hectáreas en los bosques y sabanas del estado Lara. La situación es realmente alarmante”.

Sobre el tema del carbón





”Tradicionalmente, se ha trabajado con la madera de Cují que es un árbol muy noble, es casi que más arbusto, pero si es bastante maderable. Este se utilizaba para leña y carbón, aunque a raíz del bum de la exportación en este siglo, se está buscando maderas mucho más cotizadas, como la Vera y el Curarí que mide de 8 a 10 metros de altura y sus hojas de 10 a 15 centímetros de largo. Las flores son grandes y amarillas de 8 centímetros de diámetro, por lo cual genera un aroma que se siente al encender el carbón”. Señaló

”Estos árboles, le dan ganancia adicional al producto. Es por eso, que estas maderas son mejor pagada en el mundo, sobretodo por su aroma, al momento de ofertar un asado”.

”De hecho, con el carbón que se elabora a base de Vera, anteriormente las empresas carboneras le pagaban a los campesinos 200 dólares para posteriormente vender cada tonelada en 1300 dólares, con el único proceso de empaquetado en los depósitos del puerto seco en la Zona Industrial, dejándoles un margen de ganancia muy grande”. Concretó el especialista

Denuncias sobre la tala de árboles y sobre los incendios forestales

”Hemos estado revisando con otros movimientos ambientalistas y con otras denuncias formales, algunas de las cuales han trascendidos como la forestación del Semiárido Larense el año pasado. Sin embargo, no hay ninguna medida de contención y el agravante continúa a escala mayor, aproximándose al nivel de casi en extinción y de muy pocas especies en Lara, los incendios en las montañas alta de todo el territorio regional, también afecta este proceso” Dijo Perozo

Finalmente, el ecologista que se ha encargado de llevar estas denuncias con vehemencia, mencionó al respecto de los constantes incendios forestales ”Siempre ha habido incendios producto a las olas de calor, porque con cualquier cosa agarra candela, ejemplo una bolsa y fácilmente, las brisas calientes sirven de alimento a las llamas, las cuales crecen muy rápido. Los años me han enseñado que no es el propio humano que influye directamente, pero sí de forma indirecta al no realizar una limpieza y descuidar nuestro ambiente”.

Entrevista Zuleydy Márquez / Producción: Ana Díaz

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla