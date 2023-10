Manuel Rosales no descarta posible candidatura presidencial en 2024: “Todos somos aspirantes”

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, no descartó postularse a la presidencia de Venezuela en un futuro. Aseguró que todos los ciudadanos “son aspirantes”.

“Yo haré todo lo que tenga que hacer para esto cambie… Todos los venezolanos somos aspirantes a ser presidente”.

En una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos, el mandatario explicó sus razones para no participar en la primaria al argumentar que “había muchos candidatos”.

Manuel Rosales: Gobernador del Zulia

“Estamos trabajando por la Primaria, hay mucho entusiasmo. Hay demasiados candidatos. Estamos quedando muy mal. El hecho de que haya dicho que no participe, no quiere decir que no vaya a seguir aspirando a la presidencia”.

