Las corinas: una estafa más. Por: Indira Urbaneja (opinión)

María Corina Vs. Corina Yoris Leopoldo Vs. Guaidó. Esto es un dejavú. La oposición sigue marcada por la maldición de Sísifo y del ego.

Sin estrategia, sin escuchar y atacando a todos los que señalamos sus errores, solo demuestran que en 25 años no han aprendido nada.

De Carmona hasta hoy son los mismos errores y las mismas causas: exclusión, personalismo, ego, y una conducta antidemocrática, pues como bien dijo Magallí Meda, jefa de campaña y consejera de María Corina: “quien se salga de la ruta, aténgase a las consecuencias”.

Es totalmente falso que María Corina, Guaidó y quienes los rodea, sean más democráticos que el Gobierno. Eso es una mentira que les ha servido para pedir apoyo a la comunidad internacional y vivir, tal cual chulos, de nuestra crisis, por cierto, crisis de la cual ahora son corresponsables, pues no podemos olvidar que a ellos, con tal de llegar a Miraflores, no les importó la imposición de sanciones a nuestra principal fuente de ingreso, PDVSA, tampoco les importó saquear nuestros activos en el extranjero, tampoco les importa la gente que sufre una enfermedad o tiene hambre, y sobre esto les digo, algún día se sabrá cuánto dinero recibieron de Estados Unidos y la cooperación internacional, dinero que jamás invirtieron en los venezolanos.

Es falso que María Corina tenga un plan para sacar el país adelante, con ella en el poder solo tendremos una guerra civil segura. Sus seguidores no esconden la sed de venganza, las amenazas hacia quienes disentimos. Repito, es falso que esa oposición sea más democrática que el gobierno. En julio del 2023 les advertí que la primaria sería un caos y no les ayudaría, prefirieron insultarme que escuchar. En septiembre de 2023 les dije que el plan de MCM no era electoral, prefirieron atacarme. ¿Se puede creer que María Corina quiere paz y democracia?

CONSIDERACIONES:

La primaria nunca debió permitir inhabilitados si el plan era electoral, pues luchar por la habilitación era un desgaste y una pérdida de tiempo, ella lo sabía.

¿Por qué no hicieron las paces con TODA la oposición en vez de continuar con la narrativa del alacrán? Sobre alacranes y vampiros. La PUD, MCM y compañía, llaman alacranes a quienes no juegan con ellos, pero ¿Cómo podemos llamar a quienes cobran por la AN2015, a quienes viven de CITGO, o a quienes tienen 15 años en campaña sin que se les conozca un oficio o empresa productiva? ¡Ahhh!, cierto, ellos viven de un “infinito” patrimonio familiar ¿alguien les cree?

¿Por qué no hicieron un consenso y se unieron?, en cambio María Corina se montó en su historia con frases que la sepultaron, a ella y su credibilidad: “Hasta el final”, “Sin mí no hay elecciones”, “Sin mí no hay elección legítima”.

Después de toda la espuma que María Corina botó por la boca, reúne a los serviles de la PUD, que no aguantan una llamada desde afuera, y les dice “si no soy yo, es Corina Yoris” y esos líderes de papel que le temen al Twitter, dijeron sí, sabiendo que la única carta que les queda es una candidatura independiente de MCM. La amenaza de Magallí Meda se hizo realidad, le tuvieron miedo.

¿Quién es Corina Yoris? Más allá de un currículum que no sirve para gobernar un país como este, es una antidemócrata y basta ver sus timelines en redes sociales, donde se comprueba que apoyó sanciones, el golpe del 30A y al interino, Yoris es un copia de María Corina pero con 80 años.

Corina Yoris es lo que Guaidó a Leopoldo, un títere que MCM utiliza para terminar de sepultar a la PUD y continuar con la segunda fase del plan: abstención y cantar fraude.

Estamos viviendo un nuevo fracaso de la oposición.