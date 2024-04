La Divaza abandona el reality show ‘La casa de los famosos 4’

Pedro Figueira, conocido como ‘La Divaza’ decidió abandonar ‘La casa de los famosos 4’, poniendo así punto final a su participación en el exitoso reality show de Telemundo tras casi 3 meses de concurso.

Reveló que lo llevó a tomar esta drástica decisión: “Yo no podía más de verdad, o sea ya yo 3 meses, un día más… Mi cabeza explotaba. Me sentía con muchos sentimientos y muchas emociones. Realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa”, se sinceró.

El ya exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana, quien cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, reconoció que el juego lo consumió “un poquito”. El influencer cuenta que “en la casa se vive un estrés, es una pelea constante, todos los días una discusión con mis compañeros, todos los días la estrategia, todos los días pensando…”.

“Me sentía con muchos sentimientos y muchas emociones. Realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa”, agrega.

Al ser consultado sobre si sentía que podía arrepentirse de abandonar el reality, el venezolano respondió que tal vez. “Probablemente algún día me arrepienta, pero hoy no es ese día. Me siento muy feliz con lo que hice”, aseguró.

‘La Divaza’ era uno de los tres venezolanos que participaba en el reality, junto al exbeisbolista Carlos ‘El Cañón’ Gómez, que fue expulsado, y la modelo Aleska Génesis, quien sigue en La casa de los famosos.

Carla Martínez / Con información de People en Español