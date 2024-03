Joven cuatrista larense requiere apoyo para viajar a Caracas (vídeo)

Cuatrista Luis Alberto Ulloa fue seleccionado para representar a Barquisimeto en un evento nacional y requiere de una ayuda para viajar a Caracas.

Leer también: Rafael Lacava: “Un revolucionario rojo Ferrari”

El músico “guaro” ha participado en diferentes presentaciones en la casa de la Asociación Civil Movimiento Sucre, donde hacen parte personas afines al hecho político, social y cultural del estado Lara y Venezuela.

Ulloa ha participado en varias oportunidades en La Casa Sucre, ubicada en la calle 23 entre carreras 23 y 24, con diversas exposiciones e interpretaciones, deleitando al público barquisimetano con veladas musicales de calidad. Su última presentación, la hizo junto al hijo de Rubén Sulbarán, el flautista José Francisco Sulbarán con el recital ”Volver a Casa” que se desarrolló la noche del viernes 1ro de marzo.

Luis Ulloa ha sido seleccionado entre los 20 mejores cuatristas al evento ”La siembra del cuatro” que se llevará a cabo en la ciudad capital organizado por Asdrubal ”Cheo” Hurtado. El joven músico, está solicitando el apoyo para costearle los pasajes de ida y vuelta para poder viajar a Caracas y participar en este importante concierto en el cual el larense ha sido uno de los veinte privilegiados para participar.

Cuatrista Luis Alberto Ulloa es estudiante de UNEARTE

Luis Alberto definió a UNEARTE como ”Disciplina” ya que considera que la misma, le ha permitido lograr grandes cosas en la vida. ”Esas ganas de ver a las personas a tu al rededor y de apoyarnos con ese amor cuando uno toca, nos generan más inspiración”.

”Yo desde niño, siempre he estado cantando y tocando flauta dulce o panderetas, maracas; y como he estado en la parte coral, los cuatros son sus acompañantes y me empezó a llamar la atención, para innovar y tocar de otras maneras, esto me ha dado a conocer gente maravillosas, pero sobre todo teniendo humildad y motivación para seguir avanzando”. Dijo el barquisimetano en una entrevista de UNEARTE

Viaje a Caracas y apoyo

El traslado a Caracas, suele ser complicado para este joven barquisimetano, que a falta de 2 días para el evento, debe presentarse en la capital venezolana, y el tema de transporte podría ser una ”piedra en el zapato”, más no imposible para lograrlo; por ello, personas cercanas se han organizado para que esta meta se lleve a cabo, por consiguiente; aquí están los datos para ayudar con una transferencia al pago móvil de Luis Alberto: Celular: 04145128754, Cédula:27436477, Banco Venezuela y así seguir impulsando a la cultura criolla.

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla / @edwinhevia

Noticias Barquisimeto