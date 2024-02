Vocero del Seniat Lara: “Hay que apoyar el desarrollo del país con el pago de los tributos”

El abogado Albranyer Zambrano, Jefe de la División Sumario Administrativo de la Gerencia de Tributos Internos Región Centro Occidental, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conversó durante la mañana de este miércoles 28 de febrero un poco sobre la cultura tributaria, el pago de los impuestos, y las políticas en materia fiscal del país, esto en el programa Noticias Barquisimeto, transmitido a través de Somos TV y Somos 93.5 FM.

En dicha intervención, el directivo señaló que actualmente están buscando fortalecer la cultura tributaria para el año fiscal 2024, la cual, en un correcto ejercicio “contribuirá con el desarrollo económico y social del país”, ademas de tratar de modernizar la economía al actual contexto social.

A consideración de Zambrano “el mismo país debe apoyar al desarrollo económico de la nación”, por ello, todas las personas que trabajen y/o aporten a la economía de la nación, deben de declarar y pagar sus impuestos, principalmente el Impuesto Sobre La Renta (ISLR): “Personas naturales y jurídicas debemos declarar y pagar”.

Recordó también que, todos tenemos que declarar el ISLR durante los 3 primeros meses del año, en el caso del presente año en curso, será hasta el día 1ero de abril, pues el 31 de marzo cae domingo en el calendario; no obstante, para el pago de la misma declaración, una persona natural tiene el ‘chance’ de pagar en diferentes momentos del año, cosa que no ocurre con las personas jurídicas, quienes no gozan de este beneficio.

Albranyer Zambrano

Como saber si debo o no declarar el ISLR:

El Seniat, indica que, para la declaración del ISLR, siendo una persona natural, existen dos categorías para esta declaración, en la primera se necesita de un ingreso mínimo que supere los 9.000 bolívares anuales como ingresos, los cuales deben verse reflejados a través del salario en el caso de un trabajador quien se encuentra bajo régimen de dependencia laboral.

Mientras, que aquellas personas que están bajo el libre ejercicio económico, es decir no dependen de un patrono, deben de percibir un mínimo de 13.500 bs para hacer efectiva la declaración.

Los jurídicos, por su parte, no tienen un mínimo anual para la declaración del ISLR, por lo tanto, todos los ingresos que estos perciben deben de ser declarados y pagados posteriormente.

Requisitos para declarar:

Para declarar ante el Seniat, se necesitan pocos requisitos, los cuales son claves para realizar de forma efectiva la declaración de los impuestos, los mismos son:

– Tener el Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.

– Poseer y saber tu usuario y clave en el sistema online del Seniat.

– Conocer los ingresos y gastos que se han tenido durante todo el año.

Los ingresos se deben “declarar de acuerdo a lo que el patrono le haya otorgado, mediante una RC, pueden tener uno o más patronos, y en dado caso con la RC se debe totalizar con todos los patronos” explicó el directivo en su intervención.

Entrevista

Si no es asalariado, se deben declarar ingresos que cause renta, incluyendo remesas que han sido llevadas a Bolívares.

En el caso de las bonificaciones como lo es el “bono de alimentación”, estos no tienen que ser declarados como parte de los ingresos, mientras que aquellos denominados bonos de “protección social” no se deben declarar, pues se entienden como una ayuda social por parte del ejecutivo nacional.

Explicó también que desde el año 2013, existe una providencia que señala que la declaración debe ser online, y la misma tiene una opción de auto guardado, para casos especiales dónde se imposibilita seguir la operación, en circunstancias como fallas en el servicio eléctrico o de internet.

Por ultimo, indicó que existen una serie de consecuencias en caso de no pagar los tributos; si los mismos fueron declarados previamente, será considerado como una omisión de pagos, reflejado en un castigo de un 200% de multa por los tributos declarados que no fueron pagados debidamente.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto.