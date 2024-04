Familias de la Av. Uruguay: “Cada vez que llueve es como una película de terror”

Casi una década lleva clausura la Av. Uruguay por fallos estructurales y los habitantes que colindan con lo que fue una de las arterias viales más importantes de la ciudad de Barquisimeto, tienen mucho miedo debido a la llegada de las lluvias a la capital larense, lo que puede traer consigo la pérdida de viviendas que constantemente sufren daño por el deslizamiento de tierra que existe en el cerro.

“Cada vez que llueve es como una película de terror. Esperando a ver quien grita para salir a ayudarle, gracias a Dios las últimas veces no ha pasado nada, pero deberían tomarnos en cuenta porque hay muchos daños con los hundimientos“, indicó una de las personas afectadas que habita en la zona.

En este sentido, apuntó que recientemente no se les ha ofrecido casa o apartamento por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) : “Hace tiempo nos ofertaron unas en El Pescadito, pero nosotros las aceptaríamos en el centro porque nosotros somos de aquí“, dice Yosmary Villegas.

Johan Arenas, hizo un llamado a las autoridades del Estado: “Tenemos siete años esperando una respuesta a las viviendas afectadas, ya hay preocupación porque vienen las lluvias, nosotros seguimos a la buena de Dios, si van a esperar que tengamos que sacar familias en caso de emergencia y nos preocupa, vemos mucha apatía en el caso de las instituciones“, dijo el afectado, señalando que no reciben atención en el sector.

Arenas pide que se atienda a cada una de las 45 familias que habitan en el sector: “Tenemos un bote de agua porque ha cedido el terreno, está socavando un hueco, se han hecho reportes y tampoco tenemos solución“, expresó el habitante.

Eva Mujica, recuerda que fue afectada con la caída de su vivienda en el año 2008 y no obtuvo ninguna respuesta de las autoridades: “Nunca me dijeron nada de nada. Cuando llueve yo le pido a Dios para que el aguacero no se meta, estamos a las buenas de Dios“, expresa la señora afectada.

Finalmente, exigen as las autoridades hacer acto de presencia para darles una pronta solución a esta grave problemática.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto