Familiares de privados de libertad del Fénix y David Viloria sorprendidos con operativo en Tocorón

Este miércoles en horas de la mañana se llevó a cabo el Operativo de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como “Cárcel de Tocorón”, encabezado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde miles de privados de libertad se vieron sometidos al procedimiento y otros según informaron periodistas de la fuente, alcanzaron a huir horas antes de la operación.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un éxito este operativo, donde se evidenciaron las “comodidades” que tenían los privados de libertad en el centro penitenciario dominado por “El Niño” Guerrero, líder de la banda del “Tren de Aragua” y quien presuntamente alcanzó a huir.

Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con los miles de privados de libertad de “Tocorón”, varios familiares se apostaron a las afueras del Centro Penitenciario Fénix y del Centro Penitenciario David Viloria, a la espera de recibir noticias positivas de sus allegados, debido a que no hay listados de traslados hasta el momento.

1.500 personas es la capacidad del Centro Penitenciario Fénix, mientras que el David Viloria puede recibir solamente 850 privados de libertad: “Nosotros de verdad hemos visto hoy todo normal, hasta ahora es un día sin novedades“, dijo un familiar de uno de los detenidos en el Fénix.

“De verdad que ni sabía que había pasado algo en Tocorón, me estoy enterando apenas es ahorita“, señaló una de las mujeres que estaba por entregar un paquete con comida e artículos de higiene personal a un grupo de femeninas privadas de libertad en el centro de reclusión.

En horas de la mañana de este jueves, los familiares entregaron con total normalidad los paquetes con alimentos, bebidas y productos de distinta índole a sus allegados sin obtener oposición alguna por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se mostraron colabores con ellos.

No ha llegado información oficial concreta

Por otra parte, Raiza Palencia de la Fundación Las Mercedes, explicó que lo ocurrido en Tocorón los tomó también por “sorpresa” y están sosteniendo contacto contínuo con los privados de libertad en Barquisimeto: “No le han dado información a los familiares, pero esto no se esperaba, ha habido traslados arbitrarios hacia otro estados. Pero esto ayer nos tomó por sorpresa, no se sabía“, destacó.

Finalmente, también se pudo conocer que en caso de haber efectivamente traslados hacia los centros penitenciarios del estado Lara, las listas deberían conocerse en un lapso no mayor a una semana.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto