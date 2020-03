El PSG se niega a dejar ir a Mbappé a los Juegos, según L’Equipe

El diario francés explica que los parisinos ya han comunicado a la Federación que no le dejarán ir, a pesar de la insistencia del futbolista.

La participación de Kylian Mbappé en los próximos Juegos Olímpicos (24 de julio- 9 de agosto) se complica. Tal como informa L’Equipe, el PSG ha enviado una carta a la Federación en la cual explica que no dejará salir a su futbolista a un evento que no depende de la FIFA, y en el que los clubes tienen potestad para decidir si quieren enviar a sus jugadores o no a la cita olímpica.

Por su parte, el conjunto de la capital francesa también ha contactado con la Federación brasileña para explicarles que tampoco dejarán ir a Neymar a Japón en julio. Tanto Neymar como Mbappé disputarán Copa América como Eurocopa respectivamente, y en caso de ir a los Juegos, se perderían el inicio de temporada con el PSG, algo que no gusta a Nasser Al-Khelaïfi.

La principal consecuencia de esta decisión sería un enfriamiento total en las relaciones de Mbappé con el PSG. El internacional francés tiene una oferta de renovación sobre la mesa que todavía no ha tenido respuesta. El sueño del futbolista era el de disputar los Juegos Olímpicos, por lo que la decisión de su actual equipo puede generar tensión dentro del equipo.

