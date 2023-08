El Dominicano Wander Franco es colocado en la lista administrativa de Grandes Ligas

Wander Franco se iria a la licencia administrativa hasta nuevo aviso..

Hace poco los Rays de Tampa Bay anunciaron que Wander Franco se iria a la licencia administrativa por solo las dos próximas series del equipo en San Francisco y Anaheim. Se esperaba que una vez que ambas series terminaran, se anunciara que continuaría para el campocorto dominicano..

Finalmente el reportero Jeff Passan de Espn reveló que Franco ha sido colocado en la lista de licencia administrativa hasta nuevo aviso, o por lo menos hasta que las autoridades de la República Dominicana terminen las investigaciones acerca de un supuesto vínculo del pelotero con niñas menores de edad.

Esta transición no es una medida disciplinaria, por lo que se le seguirá pagando todo el salario a Wander Franco.

¿Cómo es la licencia administrativa?

MLB tiene la autoridad para colocar a un jugador en licencia administrativa por hasta siete días. Las temporadas más largas requieren el consentimiento de la asociación de jugadores de la MLB, que la liga confirmó que recibió en este caso, según Bill Shaikin de Los Angeles Times.

Wander Franco, de 22 años, fue incluido en la lista restringida el 14 de agosto, un día después de que surgieron publicaciones en las redes sociales que alegaban su relación con un menor no identificado. Franco negó las acusaciones en su contra en un video en vivo de Instagram poco después de que las publicaciones se hicieran públicas y, según los informes, también les dijo a sus compañeros de equipo que es inocente.

También está siendo investigado penalmente por un departamento de policía de República Dominicana especializado en menores y violencia de género, confirmó a The Associated Press el fiscal de la provincia de Peravia, Ángel Darío Tejada Fabal. Franco aún no ha sido acusado de ningún delito.

Franco bateaba para .517 con 13 hits en sus últimos siete juegos antes de ser inhabilitado. En términos generales postea un buen OPS de .819 con 17 jonrones y 58 carreras remolcadas.

El Fildeo

Hender “Vivo” González