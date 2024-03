Ejecutivo venezolano advierte sobre “acciones terroristas” en estados fronterizos con Colombia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió este lunes sobre “aviones terroristas” que buscan afectar los servicios públicos de los estados Zulia y Táchira

En su programa “Con Maduro +”, el presidente llamó a la alerta máxima a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ya los órganos de inteligencia y contrainteligencia para evitar que los “terroristas” saboteen los servicios y provoquen caos para “afectar” la elección presidencial.

“El prófugo de la justicia, Leopoldo López, reunido en Colombia con otro terrorista, criminal, antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe. Tengo información de aviones que los preparan para atacar los estados vecinos del Zulia, con terroristas, paramilitares, atacar los servicios públicos y del Táchira”, aseguró.

Maduro indicó que la reunión entre los políticos fue para “conspirar” en contra del país y de su Gobierno. Por ello, llamó a la defensa del territorio ya asegurar la seguridad del país. “No podemos dejar que vengan a perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio. No al terrorismo, al sabotaje, alerta Colombia, alerta Venezuela. Dos terroristas se encuentran para planificar acciones”, puntualizó.

“Los apellidos quieren echarme una vaina a mí. Pero con Dios y la Virgen y La Chinita, que me muestran a los criminales. Estoy agradecido porque me diste vida. Son unos criminales, los apellidos, son criminales, y yo me tengo que cuidar”, dijo.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello acotó que la derecha venezolana “asume” la denuncia de acciones violentas como “un discurso”, pero destacó que el Gobierno nacional tiene las “pruebas en las manos” de los distintos intentos de magnicidio y de generar violencia en la nación.

“Que esta gente esté reunida en Colombia es preocupante, no solo para Venezuela, sino para toda la zona de América, porque ellos andan en una campaña mundial de echarle la culpa de lo que ocurre en cualquier lugar a Venezuela”, comentó.

Subrayó que la reunión tendrá una “conexión” con cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en el territorio zuliano. “Son muy cobardes (…) Aquí en Venezuela yo le pido, no solo a la Fuerza Armada, sino también al pueblo, a la experiencia popular ya la sabiduría eterna para detectar, y cada cosa que sea detectada que sea denunciada de inmediato. . Candelita que se prenda, candelita que se apague en cualquier lugar”.

Oriana Lorenzo con información de El Universal