EE.UU. sanciona a navieras por apoyar el comercio petrolero venezolano y designó a cuatro embarcaciones involucradas como «propiedad bloqueada», anunció el Departamento del Tesoro.

«Estados Unidos reitera que la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense», indicó el Departamento del Tesoro.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, señala que estas compañías han facilitado «el robo de petróleo venezolano por parte del régimen de Maduro».

«Estas sanciones aíslan aún más al régimen de Maduro y son otro paso hacia la obtención de libertad y prosperidad para el pueblo de Venezuela», manifestó a través de su cuenta en Twitter.

Today the United States is sanctioning four companies for their role in facilitating the Maduro regime’s theft of Venezuelan oil. These sanctions further isolate the Maduro regime and are another step toward gaining freedom and prosperity for the people of Venezuela.