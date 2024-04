Daniel Sancho admite que descuartizó al Dr. Edwin Arrieta pero niega un plan para matarlo

Daniel Sancho por fin ha prestado declaración este martes ante el tribunal tailandés que lo está juzgando por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Los magistrados han rechazado un nuevo intento de aplazamiento solicitado por la defensa del acusado, que la semana pasada ya logró posponer su declaración por una avería con el aire acondicionado, y han obligado a Sancho a testificar por primera vez en la vista oral.

Según fuentes presentes en la sala, el magistrado ha sido muy contundente a la hora de denegar esa nueva petición de aplazamiento y finalmente Sancho ha declarado en la sesión de tarde, tras el receso para comer y después de que por la mañana testificarán tres nuevos policías: uno de inmigración y dos agentes de la comisaría de Koh Phangan, la isla donde tuvo lugar el presunto crimen.

En su turno, Sancho ha respondido con la ayuda de un intérprete a las preguntas de su abogado tailandés, Apirchat Srinual, y ha ratificado su última versión de los hechos, asegurando que fue una muerte accidental, fruto de una pelea previa con Edwin Arrieta. En ese sentido, ha admitido que empujó al cirujano colombiano y que este “se dio un golpe en la cabeza”, pero ha negado que hubiera planeado su muerte.



A pesar de que ha testificado durante cuatro horas, su declaración aún no ha concluido y continuará este miércoles en una jornada en la que responderá a las preguntas de la fiscalía y de la coacusación. Fuentes del caso han indicado a este periódico que no se descarta que este miércoles sea la última sesión del juicio oral, que terminaría así antes de lo previsto (3 de mayo), ya que algunos testigos propuestos por la defensa han sido descartados. “Ha habido un debate jurídico entre la defensa, la fiscalía y el juez sobre la pertinencia o no de los testigos extranjeros que no han presenciado el juicio”, indican las citadas fuentes.

Durante la jornada de este martes se ha podido ver por primera vez a Daniel Sancho en el interior del furgón policial que lo traslada desde la cárcel hasta el tribunal, ya que el vehículo no tenía los cristales tintados como suele ser habitual. En las imágenes captadas, se ha podido ver a Sancho con el pelo rapado, rostro serio y esposado en el interior del furgón.

Carla Martínez / Con información de El Universal