México: A 14 días de la elección han renunciado 515 candidatos en Chiapas

A 14 días de las elecciones generales del 2 de junio, 515 candidatos (hombres y mujeres) a diversos puestos de elección de 11 partidos políticos y dos coaliciones, han renunciado aduciendo diversos motivos, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).



Las renuncias sin mencionar las causas, resulta preocupante para el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, no solo por la cantidad de renuncias, sino porque son las mujeres que siguen dimitiendo a candidaturas, señaló en un comunicado.



“El número más grande de renuncias se ubica en las candidaturas a miembros de ayuntamiento”, explicó el órgano electoral, luego de subrayar que “el hecho de renunciar a una candidatura ya registrada, es una circunstancia que está prevista en la normatividad electoral”.





De acuerdo al IEPC, “los motivos que aducen al presentar la renuncia son diversos: predominan los personales, movimientos en la planilla, razones laborales, cambio de residencia, cuestiones de salud e incluso, de acuerdo con su dicho, se dan casos en los que la separación obedece a que las personas no sabían que estaban postuladas y que no desean denunciar”.



Precisó que “las renuncias por motivos de inseguridad se incrementaron a 29: 12 de candidatos y 17 de candidatas”.



Para el Observatorio, este fenómeno de las renuncias, “además de vulnerar los derechos de las mujeres a su participación política, puede generar una afectación a la ciudadanía chiapaneca, pues en muchos casos, dada la imposibilidad material de generar una reposición de las boletas electorales que ya se encuentran en proceso de impresión y entrega, se corre el riesgo de que quienes aparezcan en las boletas el día de la elección ya no sean candidatas vigentes”.



El colectivo dijo que lo anterior, generaría que “las y los ciudadanos que acudan a votar no identifiquen con certeza a las personas propuestas para esos cargos”.

Destacó por otro lado, sigue existiendo una brecha que maximiza la cobertura a candidaturas de hombres respecto de las mujeres, “doblando el tiempo de exposición que se le dedica a la cobertura de campañas de candidatos respecto de la que se le brinda a las candidatas”.



Lo anterior, puede consultarse en los informes de monitoreo a coberturas de campañas que realizan diversos medios de comunicación locales en radio y televisión, alojados en el sitio web https://acortar.link/FxxEhQ.



Ante esta situación, el Observatorio hace un llamado a los partidos políticos y medios de comunicación para que se abstengan de incurrir en prácticas que vulneren los derechos políticos electorales de las mujeres en el proceso electoral local ordinario 2024, y “sean aliados en la prevención de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, y contribuyan a visibilizar sus candidaturas de manera positiva para que la ciudadanía cuente con insumos que permitan razonar su voto a partir de información objetiva basada en los perfiles de las candidaturas y sus propuestas, no en su condición de género”.





A las mujeres que participan en el proceso electoral, les reiteran que “no están solas, y que la violencia de género que atente contra su participación política debe ser denunciada, toda vez que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos de su población, y hoy más que nunca, debe salvaguardar a las mujeres víctimas de violencias“.

También hace un llamado a las candidatas para que “acudan a las autoridades en la materia para denunciar prácticas de violencia política en razón de género de las que consideren puedan ser víctimas, incluidas aquellas que se amparan en la aplicación de usos y costumbres. Esta acción es de suma importancia para frenar el acceso de personas violentadoras a cargos elección popular, así como las prácticas que generan inequidad en la contienda”.



Las renuncias dadas a conocer por el IEPC, se distribuyen de la siguiente manera: Verde Ecologista de México (PVEM), 85; Morena, 80; del Trabajo, 58; Chiapas Unido, 55; Redes Sociales Progresistas Chiapas, 42; Encuentro Solidario Chiapas, 41; Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, 41; Revolucionario Institucional, 32; Podemos Mover a Chiapas, 20; Popular Chiapaneco, 19; Movimiento Ciudadano, 19; De la Revolución Democrática, 9; Acción Nacional, 7; Fuerza por México Chiapas, 5; Coalición Sigamos Haciendo Historia, 2.



En las elecciones del 2 de junio serán renovados en Chiapas, 123 ayuntamientos y el Congreso estatal, integrado por 40 legisladores.

