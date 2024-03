Daniel Ceballos y Luis Eduardo Martínez inscriben su candidatura presidencial ante el CNE

Este jueves, de acuerdo con el cronograma electoral, Daniel Ceballos y Luis Eduardo Martínez inscribieron sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de una rueda de prensa, tras culminar el acto protocolar en la carpa del ente rector, Luis Eduardo Martínez, abanderado de Acción Democrática, dejó sobre la mesa la posibilidad que otros partidos de oposición lo apoyen en su candidatura.

Martínez contó con las adhesiones inmediatas del Movimiento Republicano, Unión Nacional Electoral (UNE) y Bandera Roja; además de organizaciones de la sociedad civil.

“A nuestra salida del CNE, formalmente candidato a la presidencia de la República, rarificamos gobernaremos en paz para todos y todas. Vamos a garantizar el cese de peleas y confrontaciones y nos dedicaremos a trabajar, sin descanso, para hacer de este el mejor país del mundo. Este 28 de julio todas y todos a participar masivamente para lograr el cambio que tanto anhelamos”.

Finalmente, el secretario general de esta organización política, Bernabé Gutiérrez, recordó que han pasado 30 años sin un abanderado presidencial propio.

Arepa Digital

Por su parte, Daniel Ceballos también formalizó su inscripción como candidato presidencial ante el CNE, bajo las tarjetas electorales de los partidos Voluntad Popular y Arepa.

“Nos colamos y mientras unos siguen en la confrontación, nosotros presentamos una alternativa a Venezuela. El 28 de julio yo llamo a que se desayunen con una arepa y salgan a votar. Aquí no vamos a llamar a nadie ni a protestar, no vamos a llamar a nadie a la calle, no le vamos a someter a la disyuntiva entre quedarse e irse, solo les vamos a llamar a votar porque es lo único que hace falta para que este país cambie”.

Para concluir, es importante mencionar que el proceso de Postulaciones del CNE es automatizado, el acto de entrega de la planilla de este jueves forma parte de los requisitos. En tal sentido, el CNE tendrá un lapso de 5 días para pronunciarse, si admite rechaza cada una de las postulaciones.

Oriana Lorenzo con información de VN