Daddy Yankee predica por primera vez en una iglesia y así fue su discurso (+Video)

El pasado 3 de diciembre, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, llegó al punto que nadie quería que llegara: su retiro. El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, fue el escenario para que el artista le diera fin a una carrera musical de más de treinta años, con un espectáculo llamado “La Meta”, que le puso los pelos de punta a más de 15 mil personas que decidieron acompañarlo en esta “última vuelta”.

De manera simbólica, al finalizar lanzó al suelo el micrófono que utilizó durante todo el recital, el cual se rompió en pedazos y de esa manera da por sentado el final de su era en el mundo del reggaetón y darle paso a lo que sería su nueva etapa como un hombre religioso, cristiano y con muchas ganas de continuar su camino por los senderos de Jesucristo.

Era poco lo que se sabía del puertorriqueño desde que se despidió de sus fanáticos, y fue este fin de semana cuando se hizo noticia en redes sociales al ser visto predicando por primera vez en una iglesia. Esto sucedió en la Iglesia Refugiados en su Presencia ubicada en su país natal, en los videos difundidos por redes sociales, el artista se ve muy entregando a la religión y expresó que se puede llegar lejos sin Dios, pero tarde o temprano “necesitarás de su luz”, tal como le sucedió a él.

“Estoy un día en Colombia, al borde de la muerte… Y les puedo hablar de la experiencia de ver el ángel de la muerte. Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito… Entonces, Dios no estuvo lejos, siempre estuvo cerca”, recalcó Raymond Ayala, como es su nombre real. Siguiendo con el tema, confesó que en una de esas ocasiones que casi pierde la vida, habló con “el señor” y se ofreció a servirle, camino el cual está tomando en estos momentos.

“Veinte años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios… El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad, porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo”, prosiguió.

Al mismo tiempo, el intérprete de “Gasolina” alegó que hoy en día estaría haciendo una gira para ganar millones de dólares, pero prefiere estar en la iglesia sin costo alguno y así disfrutar del “gozo que no le ha dado nadie en el mundo”. Durante su intervención, Ayala no dejó de ratificar su amor por Dios. “Su palabra dice que él es la vida y toda la creación subsiste por el poder de Cristo… Aún aquellos que rechazan a Dios, reciben su sustento”, dijo.

Zuleydy Márquez / Fuente: Meridiano