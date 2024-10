«Cuando me miro al espejo me pregunto ¿por qué me hice esto?»: Elem Chávez afectada por presunta mala praxis

Luego de hacer público su caso de «presunta» mala praxis en una clínica estética al este de la ciudad de Barquisimeto, Elem Chávez concedió al equipo de Noticias Barquisimeto una segunda entrevista donde describió las «dolorosas» consecuencias físicas y emocionales que ha enfrentado.

Lo que parecía ser un procedimiento de belleza se convirtió en una pesadilla para Elem Chávez. Después de someterse a un tratamiento estético en una clínica de Barquisimeto, la mujer contrajo una bacteria que le provocó graves lesiones en las zonas tratadas.

«Por la parte emocional, en ese momento no pensaba en nada, solo quería no tener dolor y que todo se acabara, el tratamiento me afectaba, estaba siempre acostada, todas esas lesiones fueron muy dolorosas», describe Chávez, quien además manifestó que las lesiones le salieron progresivamente en las áreas del cuerpo que fueron inyectadas.

Contexto: Denuncian presunta mala praxis en clínica estética de Barquisimeto: “Me decía que para ser bella hay que ver estrellas”

Elem relata que no quería que se llegaran las horas cuando le aplicaban el tratamiento, (7 am, 12m y 7 pm), ya que eran dos horas que tenía que pasar con una vía y un macrogotero donde se le administraba «Imipenem», (antibiótico de alto espectro) por alrededor de 45 días. «Estar acostada me dolía, que abrazaran me dolía, subir los brazos me dolía».

Elem es madre dos hijos y en algún momento llegó a pensar que no podría seguir acompañándolas. «Fue una de las primeras preguntas que le hice al doctor, porque era una de mis preocupaciones, yo había leído que me podía dar una sepsis». Relata que tras hacerse una prueba de cultivos el médico infectólogo dio con el tratamiento adecuado para tratarla, «de hecho, la Levofloxacina alimentaba a esa bacteria».

«Mi médico me dice que el proceso recuperación es largo y muy lento, que debo tener paciencia, me dijo ‘tu eres joven, el tiempo y una buena alimentación es quien va a sanar eso’«, expresó.

Elem también ha sufrido un impacto emocional, «imagínate asistir a hacerte un tratamiento para ponerte bonita y salir así como estoy, todos han visto las fotos de como quedé y no son ‘moraditos’, son ‘huequitos’, que tal vez habrá otras técnicas pero no puedo hacérmelas porque estoy pasando un proceso infeccioso y tampoco lo haría a mí me gustaba mucho eso pero ya ni lo pienso, me da miedo».

Leer también: Médico se defiende por “presunta mala praxis: “La fiscalía no me ha citado y en el CICPC me quisieron chantajear”

Elem con firmeza manifiesta que no se volvería aplicar un tratamiento estético. «Si yo he sabido la gravedad de todo esto no me lo hubiese hecho. La doctora dice que ella me habló de los pro y los contra y a mí no me dijo eso».

Además señala que tras este suceso tuvo que cambiar hasta su forma de vestir, «busco la ropa que me tape esas áreas, no puedo usar ropa ajustada porque aún siento una molestia, no es tan doloroso pero está la molestia, cambié mi alimentación también ahora estoy comiendo más sano».

«Cuando me miro al espejo me pregunto ¿por qué me hice esto? y me afecta mucho, me hace sentir muchas cosas porque yo fui a hacerme este tratamiento para mejorar esa zona y salió todo peor», relató Elem claramente afectada, y con ‘mucha pena’ manifestó que no quiere sentirse como una víctima.

«Todos los días me arrepiento de lo que me hice, y sobre todo cuando estaba de reposo, todos los días», relata que esto también le impidió compartir reuniones familiares como cumpleaños y la Primera Comunión de la menor de sus hijas.

Elem Chávez ha decidido buscar ayuda psicológica para superar las secuelas emocionales de esta experiencia. Con firmeza, ha manifestado que no se volvería a someter a un tratamiento estético y ha cuestionado la información que recibió de la clínica antes del procedimiento.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto