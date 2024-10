Denuncian presunta mala praxis en clínica estética de Barquisimeto: «Me decía que para ser bella hay que ver estrellas»

Eledim Chávez, denunció públicamente ante nuestro medio de comunicación que fue víctima de una «presunta» mala praxis en una clínica estética ubicada al este de la ciudad de Barquisimeto; asegura que, tras someterse a un tratamiento estético en febrero, ha experimentado graves complicaciones que han afectado su salud física y emocional.

El procedimiento, que incluía masajes reductores y aplicaciones de inyecciones, se realizó en su centro estético ubicado en la Torre Milenium, bajo la supervisión de la doctora Luisana Vela, quien según Chávez, ya le había practicado un tratamiento similar con resultados satisfactorios. Sin embargo, en esta ocasión, la paciente comenzó a presentar fuertes molestias y una infección que se agravó con el paso de los días.

«Los masajes serían interdiarios y cuando me aplicaron la primera inyección a las horas tuve malestar parecido al de la gripe, yo supuse que eran parte de los efectos secundarios, le dije a la doctora y dijo que eso era normal, y tomé acetaminofen pero seguía con escalofríos; durante la segunda sesión de inyecciones aún sentía el malestar, durante la otra sesión le dije a la persona de los masajes que tenía una bolitas y me dijo que seguro fue que se me encapsuló y que con los masajes eso se iba a bajar, me las pellizcaron y me hicieron los masajes igual». Relata Chávez.

Eledim Chávez describe cómo se le formaron múltiples lesiones ‘infectadas con pus’ que requirieron drenaje, también asegura que la galeno solo minimizó sus quejas, «la doctora me realizó el drenaje de la primera lesión que me apareció y ese dolor era insoportable y yo me quejaba y la respuesta de ella era ‘para ser bella hay que ver estrellas’ y otras como ‘no te quejes tanto’, ‘baja la voz que las otras pacientes se van a asustar y se van a ir’. Ella me limpió con toallitas húmedas si me pareció extraño pero dije entre mí ‘la doctora es ella. En esa oportunidad me recetó un antibiótico».

Tras el transcurso de los días y al ver que más lesiones empezaron a aparecer Elem tomó la decisión de contratar los servicios de un enfermero para que le realizara las curas, y este le sugiere que asista a una consulta con un infectólogo ya que era muy parecido a un caso que había atendido con anterioridad.

Eledim Chávez denuncia presunta mala praxis en clínica estética de Barquisimeto

«Hice una cita con el doctor Ramiro Torrealba, quien me dijo que el antibiótico que me había recetado Vela alimentaba la bacteria que tenía; estuve en tratamiento por 15 días me administraban Imipenem 3 veces al día vía endovenoso y cuando casi terminábamos el ciclo de antibiótico tuvimos que parar porque tuve un proceso hepático, seguí 15 días más con antibiótico oral y retomamos 15 días más de antibiótico endovenoso», explicó la afectada.

Chávez resalta que durante este tiempo no pudo cumplir con sus labores diarias como madre y propietaria de un negocio el cual estuvo al borde de la quiebra por los altos costos de este tratamiento. «Durante todo este tiempo la doctora Vela nunca me ha respondido los mensajes, no ha preguntado por mi estado de salud, no ha visto todo lo que me causó. De hecho cuando mandé a mi abogado a hablar con ella, la doctora agarró su teléfono y empezó a grabar diciendo que la estaban difamando».

Ante la gravedad de la situación, decidió denunciar formalmente el caso ante la Fiscalía del estado Lara el día 10 de junio. y fue recepcionado por la Fiscalía 7, y quedó registrado bajo el número de expediente MP-105610-2024. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido 4 meses no ha tenido respuesta de las autoridades, «lo que me dicen es que han citado a la doctora al menos unas 7 veces y esta no ha asistido», agregó Chávez.

Por otra parte, luego de una investigación de una especialista se pudo conocer que el medicamento Otezaly, el cual le fue suministrado a Eledim, no cuenta con permisología sanitaria en Venezuela.

Por tal motivo, decidió hacerlo público para que su caso tenga más celeridad y se haga justicia, ya que este le causó daños físicos, psicológicos y monetarios. Del mismo modo hace un llamado a cualquier persona que esté pasando por una situación similar a denunciar. «Solo quiero que se haga justicia y que otros pacientes no tengan que pasar por lo mismo», finalizó Chávez.

