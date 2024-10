Médico se defiende por «presunta mala praxis: «La fiscalía no me ha citado y en el CICPC me quisieron chantajear»

Luego de hacer público un caso de «presunta» mala praxis en una clínica estética de la ciudad de Barquisimeto, la Dra. Luisana Vela, atendió en exclusiva a Noticias Barquisimeto, en el Centro Cívico Profesional, donde estaba reunida con la firma de abogados que la representan.

Durante la entrevista, la profesional manifestó que la supuesta víctima, Eledim Chávez acudió a su consulta en el año 2020 donde se realizó un procedimiento con el cual tuvo resultados satisfactorios y por eso decide asistir nuevamente a realizarse otro procedimiento estético, «Siempre que atiendo a un paciente le hago la sugerencia de las ventajas y desventajas de un procedimiento, y si no se cumple con los cuidados post pueden ocurrir consecuencias».

Asimismo, la Dra. Vela resalta que todo procedimiento médico tiene un compromiso en un 50% del galeno y un 50% del paciente. «En febrero de este año ella vuelve a mi consulta, le hice una evaluación y debido a tantos procesos virales que hay actualmente post Covid, ha dejado muchas variantes y yo trato de no inyectar sin previa evaluación médica».

La Dra. Luisana Vela declarando desde las oficinas de sus abogados

«Le sugerí que se hiciera otro tratamiento, ya que el que le hice en su primera visita no lo estaba realizando debido a las complicaciones en piel, que ocurren post proceso viral, y un proceso inflamatorio importante. Para evitarnos ese tipo de complicaciones, no se estaba haciendo ese tipo de tratamiento, por esta razón se hizo un procedimiento menos invasivo como lo son las inyecciones subcutáneas de lipolíticos», describió la Dra. Vela.

En relación a estos llamados Lipolíticos, la especialista señaló que son «productos totalmente naturales» que se inyectan para reducir la grasa y que se eliminan normalmente por la orina.

«Antes de inyectarla le dije que se tenía que realizar algunos exámenes para saber como estás, ella me dice que tuvo una consulta reciente con su endocrino donde todos sus valores estaban bien; se le realizó el procedimiento mínimamente invasivo en el área del abdomen en puntos claves donde hay grasa localizada». Agregó la especialista.

La doctora Vela relata que al proceder con la segunda dosis de las inyecciones, «ella me dice que el fin de semana había tenido malestar general, ahí la vuelvo a evaluar y le digo que tenemos que hacer hematología completa para ver qué está pasando, y efectivamente había un cuadro viral importante. Después le dije que suspendiéramos las inyecciones hasta que haya pasado la sintomatología; y empiezan a salir los granulomas».

En este sentido, señala que Eledim Chávez asiste a su consulta con dos granulomas donde le indicó tratamiento «de manera profiláctica» para que esto no continúe, «le indiqué un antibiótico Levofloxacina de 750mg vía oral y otros medicamentos para combatir el proceso inflamatorio y viral. Ella tiene los récipes y sabe que estoy diciendo la verdad».

Contexto: Denuncian presunta mala praxis en clínica estética de Barquisimeto: “Me decía que para ser bella hay que ver estrellas”

«Luego de los 7 días de tratamiento con los antibióticos le digo que tiene que asistir y me dice que no puede, le dije que tenía que hacer una revaloración o suspendemos como tal y ella no fue; se apareció a los 15 días diciéndome que no se había tomado el antibiótico, que se dio cuenta por un amigo enfermero que le dijo ‘que raro que no estas tomando antibióticos, Dijo la galeno.

La Dra. Vela detalló que la aparición de granulomas en la paciente se debió a un cuadro viral que no fue controlado adecuadamente debido a la interrupción del tratamiento antibiótico prescrito. Asimismo, negó categóricamente los maltratos denunciados por Chávez y aseguró que siempre ha actuado con profesionalismo. «Nosotros nos debemos a los pacientes, y todos saben que quien me busque me va a encontrar porque siempre voy a estar a la disposición».

Vela relata que el 30 de mayo recibe la visita del representante legal de Chávez, «donde hacía una acusación, donde me pareció demasiado irresponsable… yo no la tuve hospitalizada en mi consultorio una bacteria se puede adquirir en la comunidad, casa, por higiene personal, también por no cumplir el tratamiento debidamente, por el enfermero que la asistió por el doctor que la atendió en emergencia y hasta por el mismo infectólogo que la atendió; y no estoy haciendo acusaciones sino diciendo las posibles causas».

En este sentido, manifiesta que las intenciones de la visita de la representante legal era «chantajear y pedir dinero, como tengo mi conciencia tranquila no accedí, debido a esto se va al Ministerio Público a introducir una demanda con un expediente que me parece totalmente falso».

De igual forma, al ser consultada por las presuntas siete citaciones que le habían realizado, la galeno manifestó que el Ministerio Público no la ha citado y que ella asistió a la citación del CICPC, «donde fui acosada por los funcionarios, donde me estaban pidiendo dinero y manipularon a mis abogados de ese momento, pero yo no accedo y me sigo asesorando en la parte médico-legal».

En relación a la permisología sanitaria del producto, la doctora manifestó que ella trabaja directamente con las marcas y «no se las compro a cualquiera voy a solicitar directamente esa permisología».

Abogados amenazan con demandar al medio

Es importante resaltar que esta entrevista a la señalada por «presunta mala praxis médica«, se realiza a solicitud de la propia profesional de la medicina, como parte de su derecho a replica consagrado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, los representantes legales de Luisana Vela pertenecientes a la firma «Escritorio Jurídico León & Uribarrí y asociados«, amenazaron al equipo reporteril que «tomarían acciones legales hacia Noticias Barquisimeto por la publicación de la denuncia que Elem Chávez hizo ante nuestro medio de comunicación, por difamación e incitación al odio».

igualmente, la doctor Vela declara publicamente que «si me llega a pasar algo físicamente, responsabilizo directamente a la ciudadana Elem Chávez. Yo no tengo enemigos, esto ha sido una persecución desde el mes de julio», concluyó Vela.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto