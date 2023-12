La Copa ”El Esequibo es nuestro” se disputó durante dos meses en el Gimnasio Los Horcones de la Carucieña, al oeste de Barquisimeto, estado Lara.

Copa ”El Esequibo es nuestro”

Desde el Gimnasio Cubierto” Los Horcones”, La Liga Municipal de Fútbol Sala “Guerreros de Iribarren”, realizó durante dos meses, La Copa “El Esequibo es Nuestro”, donde participaron 25 escuelas deportivas en las categorías: Sub 10, 12, 14, 16 y 18 de las distintas parroquias del municipio Iribarren.

Copa ”El Esequibo es nuestro” cerró con broche de oro en Barquisimeto

Eliécer Fréitez exclamó que buscarán incrementar este tipo de actividades en 2024

“Con una fiesta deportiva en fútsal, las escuelas y clubes en la rama masculino, finalizan de manera satisfactoria la Copa “El Esequibo es Nuestro”, esto, con el fin de masificar el deporte en cada comunidad de Iribarren y demostrar que en la cancha defendemos nuestra tierra”, Dijo Eliécer Fréitez, Presidente de IMDERI

Asimismo destacó que gracias a las políticas públicas y deportivas de nuestro Alcalde Luis Jonás Reyes Flores, en dicho campeonato, se beneficiaron más 956 atletas.

CAMPEONES POR CATEGORÍA

Cinco equipos fueron los afortunados en alzar la tan anhelada copa entre ellos están: Sub 10 Academia Duarte, Sub 12 Atlético Duarte, Sub 14 Pastoras de Lara, Sub 16 Hermanos Colmenarez, Sub 18 Carlos González.

Información: Nota de Prensa

Edwin Hevia / NB