Conozca la dolorosa historia de un Venezolano en Colombia

☝🏻Ronny Pino: @rocknytattoo es un joven oriundo de Boconó, Edo Trujillo Venezuela, Actualmente residenciado en Bogotá- Colombia, quien, al igual que muchos de nuestros familiares o amigos se vió en la necesidad de emigrar en busca de una mejor calidad de vida, actualmente se encuentra recluido en el Hospital Kennedy sur de Bogotá por presentar una Colitis con cálculos y pólipos, cabe destacar que el mismo no está siendo atendido por no poseer seguro médico, ni dinero con que pagar los procedimientos médicos que necesita⚠️ 👉🏻Su vida depende de que se realice un ultrasonido endoscópico con costo de 800.000 pesos colombianos equivalente en $205 o en bs a 23.441.000bs al cambio del 08/04/2020🏥👨🏻‍⚕️ Enzimas pancreáticas (panzitrat 25000ui) 3 diarias con costo por unidad de 150.000$ / $38.47/ 4508876bs (cambio del 08/04/2020/), además de algunos otros medicamentos💉💊🩺 Cabe destacar que por la actual pandemia es un gran riesgo que se mantenga en un hospital por tanto tiempo y aun peor que lo expulsen del mismo por no contar con el dinero para cancelar, de hecho se encuentra en un pasillo del hospital desatendido😓 Como venezolanos y Boconeses pedimos tu ayuda para este paisano que quizás en algún momento se cruzó contigo en las calles de nuestro pueblo característico por sus tatuajes, por su amor para los perros y los deportes🤝🏻🏃🏻‍♂️ Con esta actual pandemia del Covid 19 sabemos que es momento de unirnos, pero también podemos ayudar a este joven que necesita de nuestro apoyo económico con lo que puedas en bs, dólares o pesos💸 Su pareja (Joseline Figueroa) su primo e incluso un vecino son su apoyo para recolectar el dinero y asistirlo. Contamos con tu ayuda🙌🏻💪🏻 📌CUENTAS EN VENEZUELA (PARA HACER CAMBIO A PESOS): 🔺Banco Banesco 0134-0946-3100-0148-7001 Maria Landazábal CI: 15.379.062 🔺Banco Provincial 0108-0921-5301-0037-2816 Will Martínez CI: 25.715.429 🔺Banco Venezuela 0102-0109-8001-0418-2790 Cleydifer Gomez CI: 25.706.333 🟡WESTERN COLOMBIA – BOGOTA Juan de Jesús Graterol Briceño CE 491201 Expedición 2016.06.13 Vence 2021.06.12 🟡EFECTY COLOMBIA: Ronny Alberto Pino Briceño. 15.588.188