Con doblete del Larense Telasco Segovia Venezuela sueña con París 2024: La Vinotinto derrota a Brasil 3-1

La Vinotinto clasifica al cuadrangular después de ganar a una Brasil llena de rotaciones por 3-1. Endrick entró en el segundo tiempo.

Desde la previa se sabía que nuestros muchachos necesitaban ganar sí o sí ante Brasil para así avanzar a la última etapa de este Preolímpico, objetivo que se logró con un marcador final de 3-1. Un doblete de Telasco Segovia sumado a un autogol fueron más que suficientes para conseguir los últimos tres puntos de la fase de grupos.

Caracas cerraba la fase de grupos del Preolímpico sudamericano que protagonizaba su selección. La Vinotinto llegaba con vida para clasificar al cuadrangular en la quinta jornada, y una Brasil llena de variaciones acudía al último partido sin nada en juego. Venezuela, que no podía tener otra cosa en la cabeza que la victoria – única forma de clasificar, ya que sumando 3 puntos adelantaba a Ecuador como segunda –, veía a sus rivales sin Endrick, Kennedy o Andrey Santos… Enfrentando el reto con todo su arsenal en el equipo titular.

La diferencia entre lo que suponía el enfrentamiento para una y otra selección se pudo plasmar rápido sobre el terreno de juego. El primer puesto del grupo estaba asegurado pasara lo que pasara en los 90′, pero Venezuela inició ante su público de una manera agresiva, alegre y atrevida. No necesitaron de la pelota para hacer daño, y ante una adormilada canarinha David Martínez comenzó a dejar toques de calidad. El futbolista de 17 años, uno de los mayores talentos de la Vinotinto, daba la asistencia del partido con un taconazo sensacional que aprovecharía Telasco Segovia para marcar el primer gol del encuentro. Brasil tuvo alguna situación de peligro aislada, pero sería el mismo Segovia con un disparo potente desde la frontal del área el que pondría el 2-0 en el marcador para euforia de los aficionados locales.

El descanso trajo variaciones por parte de Ramon Menezes, que introdujo a Endrick para buscar una reacción en sus jugadores pese al resultado. No obstante, la entrada del futbolista de Palmeiras no surtió un gran efecto en la canarinha. Venezuela siguió mostrando una concentración total, manteniendo marcas sobre el ‘9′ brasileño para que no pudiera revolucionar el enfrentamiento. Con un guion establecido, Venezuela puso el broche con un tercer gol que se marcó Rikelme en propia puerta después de un centro lateral desde la banda izquierda. La primera amenaza brasileña en el segundo tiempo llegó con un disparo del propio Endrick sobre el minuto 70, pero apenas puso en aprietos al portero venezolano.

La recta final del encuentro fue un trámite para confirmar a la última clasificada al cuadrangular. No obstante, Brasil tendría tiempo de hacer un gol antes del descuento a través de Alexsander para meter algo de tensión. Insuficiente, eso sí, en un partido en el que Venezuela exhibió su mejor versión el día que lo necesitaba. Ante una Brasil llena de rotaciones, sí, pero manteniendo su sueño intacto para conseguir estar en París en los Juegos Olímpicos.

