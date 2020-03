¿Cómo una Magallanera se convirtió en Reina del Deporte Larense y qué beneficio trae?

Las reconocidas encuestadoras venezolanas como DELPHOS y DATANÁLISIS, aseguran en distintos estudios que los Navegantes del Magallanes son el equipo más popular de Venezuela con más del 34% de popularidad entre los otros siete equipos.

Por otra parte, las mismas encuestadoras aseguran que los Cardenales de Lara tienen un “techo” de un 12% de aceptación. Lo que pudiera sonar insólito es que con mucho amor, Hildeana Méndez, la Reina del Deporte Larense es fanática de los filibusteros.

Ella es fanática de la pelota, tanto así que hasta practica Softbol: “Para mi fue un golpe fuerte, muchos me pelean porque soy de acá y no soy cardenalera, yo absorbo lo que he visto en mi familia por parte de papá y soy abiertamente magallanera”, expresa Méndez entre risas.

“Mi novio es Cardenalero, a veces hay molestia y discordia”, indica la Reina del Deporte que también practica Softbol en Simón Planas, pero que últimamente lo ha dejado porque estaba en la realización del trabajo de grado para psicología en la Universidad Yacambú (UNY) de Cabudare.

La soberana de 20 años, afirmó que era la lanzadora titular del equipo en Simón Planas: “Salió una selección y yo era la principal abridora. Yo le hago el llamado a las otras chicas a unirse si quieren, eso es mentira que es un deporte para lesbianas, yo lo demostré”. Expresó Méndez,

Turismo Deportivo

Como una digna representante del deporte larense, ella espera a través de las redes sociales ocupar los espacios promocionando al “Epicentro Deportivo” de Venezuela, con sus sedes principales como son: Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Estadio Metropolitano de Cabudare, Domo Bolivariano y Estadio Farid Richa. Sin olvidar las otras sedes y el deporte comunitario.

“Yo espero explotar las redes sociales, es un fuerte para impulsar el deporte y me he dado cuenta que puedo manejarlo de forma adecuada”, objetó la Reina del Deporte, anunciando que hay un talento emergente en Simón Planas que pueden dar muchas alegrías a Lara.

En las actividades deportivas compaginar con ambas fanaticadas: Lara por su investidura y Magallanes por su corazón puede trasladar más gente a los recintos.

“La más popular”

Al igual que la nave turca, la coronada es una de las jóvenes más populares de la zona en Lara: “Para mi es una satisfacción muy grande porque yo he ganado lo más grande que es el apoyo de mi Municipio, tanto la gente como el Alcalde, estoy muy contenta de haber recibido ese gran apoyo”, acotó Méndez que además recibió el premio de la Srta. Redes Sociales por los casi 500 me gusta recibido en su publicación.

Durante la caravana y en la noche final, Hildeana gozó de la compañía más numerosa y la barra más organizada, convirtiéndose así en la chica más popular dentro del concurso. Por último, añadió estar contenta por haber hecho amistad con las demás candidatas de este concurso, invitando a las futuras aspirantes a no tener miedo y luchar sanamente por la Corona, pero a su vez a hacer deporte sin miedo apoyando a su equipo favorito.

Trabajo Especial – Cortulara

Daniel Oviedo