”Chávez dio vida al proyecto bolivariano”: Presidente Maduro

”Chávez fue el gran héroe de la revolución, dio vida al proyecto bolivariano hace 30 años” Señaló el mandatario Nicolás Maduro Moros

Leer también: MAS: Manuel Rosales es la opción para unir al país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, visitó este 26 de marzo, la cárcel de Yare ”Cárcel de la Dignidad”, espacio donde estuvo detenido el Comandante Hugo Chávez, junto a varios líderes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y de donde salió hace 30 años, para reconstruir la historia política de Venezuela, y dar vida al proyecto bolivariano de independencia, soberanía y unión latinoamericana.

Entre varios de los participantes en la Rebelión Militar del 4 de febrero de 1992, como Diosdado Cabello, Luis Reyes Reyes, Francisco Javier Arias Cárdenas, Gerardo Márquez y Pedro Alastre, recordaron mucho de lo ocurrido entre esas rejas, donde se planeó el futuro de la patria, y en la que, el comandante Chávez, decidió ir al camino democrático y a las catacumbas del pueblo para lograr a través del apoyo popular, una fuerza revolucionaria que cambiara el destino de la nación.

”Chávez dio vida al proyecto bolivariano”

”Los chamos de los 90 que tocaron el tiempo histórico, las campanas para levantar el proyecto de Bolívar”, expresó el presidente Maduro al momento que identificó los espacios donde el comandante Chávez convivió en ciertos momentos con la generación fundacional de la Revolución Bolivariana, en el lugar que fue musealizado para preservar la historia que allí yace.

El jefe de Estado contó en uno de los salones de la cárcel: ”Aquí él nos sentó a todos, vi un libro que me impresionó, vi dos libros de Galeano, yo era un muchacho de izquierda, revolucionario. Nos dijo: ¿Tienen hambre?, sacó la comida que le había traído la familia. Nosotros no habíamos comido y nos sirvió. Fue un gesto que de verdad me tocó. Nos puso su comida, nos dio galletas, café. Chávez, el Chávez que conocimos, era primera vez que lo vi en mi vida, el 16 de diciembre del año 1993”.

Poderosa fuerza popular

Reveló que conversaron durante 40 minutos, ese mismo día. ”Tenemos que construir una poderosa fuerza popular en barrios, sindicatos, universidades; todo lo que va a pasar de aquí en adelante se decide con una poderosa fuerza popular, dijo. Delineó una estrategia que me pareció espectacular. Me preguntó mi nombre y me dijo que a partir de hoy te llamas verde y me dio una tarjeta con su teléfono y unas tareas en las calles. Yo lo llamaba en las tardes, desde teléfonos públicos, recorrimos parte de Venezuela y cumplimos con esas tareas”, detalló el presidente Maduro.

Por su parte, la diputada Cilia Flores indicó que semanalmente se dirigía a la cárcel de Yare: ”Los conocí a todos y conocí lo que era ese sentimiento a lo que hicieron y el orgullo que sentíamos. Yo no solo venía con mi sentimiento sino con todo lo que venía en las calles que mandaban saludos, mensajes y carticas y llevaba las respuestas”.