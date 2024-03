Esto le encontraron al falso PNB que fue detenido en Caracas

Funcionarios de la Policía Nacional (PNB) capturaron al sujeto que se hacía pasar por un funcionario activo de ese cuerpo policial y quien se volvió viral luego de amenazar a un ciudadano.



Según información del periodista Román Camacho, el hombre trabajaba como guardia de seguridad de una empresa privada y luego se dedicaba a reparar motocicletas para funcionarios policiales, mientras que la joven que lo acompañaba era funcionaria de la Policía Nacional (PNB) pero se encontraba de baja desde hace 2 años



Desde el 5 de marzo se viralizó en redes sociales un video que muestra a dos falsos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) agrediendo verbalmente y amenazando a un ciudadano. Los hechos ocurrieron en la principal avenida de La Urbina, en Caracas.

CPNB

“Entro a las redes sociales y vas a amanecer en una bolsa”, le dice el supuesto PNB, quien estaba con una mujer, la cual también afirmó pertenecer al cuerpo policial, esto, a pesar de que solo portaba una gorra, que según la identificaba como funcionaria.

El sujeto, al ser detenido, se le incautó una motocicleta, uniformes de cuerpos policiales del estado, y equipo tecnológico de uso estratégico para funciones policiales e investigativas.

El periodista Camacho, también aclara que el vídeo fue originalmente grabado en el año 2022, sin embargo no es hasta esta semana que se hace viral a través de plataformas como TikTok y X (Twitter).



Sin embargo, Douglas Rico, comisionado y director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó que el hombre que aparece en dicho audiovisual no pertenece a la organización y mucho menos la vestimenta que porta no es alusiva a la institución, escribió en su cuenta de Instagram.

Rubén Conde/Fuente: Instagram NB y X (Twitter)