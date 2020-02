Cabello: Juanito Alimaña no va a lograr nada y quedará como el perfecto inepto

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó este jueves 10 de febrero, durante la marcha en apoyo a la empresa Conviasa, subrayó que el oficialismo responderá “a cada ataque del imperio norteamericano y de la derecha venezolana con más revolución”.

“No vamos a dar marcha atrás, consolidaremos la lucha y a cada acción responderemos con la profundización de la revolución bolivariana”, manifestó durante la movilización y para rechazar las últimas sanciones de Estados Unidos (EE.UU.)

Indicó que el país ha sido víctima de una “agresión permanente” que afecta a “todo el pueblo venezolano”.

“Nosotros estamos seguros que le hacen un grave daño a toda la población porque cuando no hay medicinas, se perjudica a todos, tanto a opositores como oficialistas”, puntualizó.

Además, denunció que el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, “es uno de los más grandes fracasos de EE.UU. y en sus los intentos de desmontar a la revolución bolivariana”.

Sobre la gira por el exterior de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, indicó que “fue otro fracaso más de una larga lista”.

“Juanito Alimaña no va a lograr nada y quedará como el perfecto inepto que es. Tuvo que pasar dos semanas a ver si le daban la oportunidad de que Donald Trump lo viera”, acotó Cabello.

Nuevamente, el presidente de la ANC ofreció un comentario sobre su próxima llegada al país. “Ya se le va a terminar su gira , su paseo turístico y cuando llegue no va a pasar nada. Seguro seguirá con su show. Guaidó es la nada, no puede generar otra cosa que no sea la nada”, apuntó.

Información: Panorama