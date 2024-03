Cabello denuncia que la oposición quiere “subvertir” el orden para que no se den las presidenciales

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró este miércoles que la oposición quiere “subvertir” el orden de Venezuela para impedir las elecciones presidenciales.

Durante la transmisión de su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello aseveró que continuará el accionar de la justicia venezolana para responsabilizar legalmente alos involucrados en planes “terroristas” y de violencia en el país.

Asimismo, cuestionó los pronunciamientos de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, de la Unión Europea y otros organismos internacionales, en defensa de los coordinadores opositores.

“Salen a defender lo que ellos no saben. Pero ellos ya tienen compradas la versión de que los malos somos nosotros y ellos son los buenos. Esa es la lógica mediática que ellos han impuesto. ¿Cuál es el objetivo? Subvertir el orden para que aquí no se den las elecciones porque esta persona sabe que ella no va a ser candidata. Señora María, su problema no termina en el 2024, porque en el 2030 tampoco va a ser candidata”, puntualizó.

Leer también: Cumbre María Corina-Rosales para definir candidatura unitaria de la PUD

Sander Torrealba / Fuente: Globovisión.