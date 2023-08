Gobernador Pereira “está en la calle” fiscalizando que se respeten las leyes de tránsito (fotos)

Durante la transmisión en vivo de Somos Tv desde la avenida Florencio Jiménez con intersección del cementerio, el gobernador del estado Lara Adolfo Pereira, sorprendió a conductores y peatones llegando al lugar en moto y con casco puesto, para supervisar que los choferes, ciclistas, motorizados y conductores de transporte público respeten las normas de transito para tratar de disminuir los accidentes en la región.

Durante el reporte en vivo, por Somos Tv y Noticias Barquisimeto, fueron varios los temas abordados con el primer mandatario regional, enfatizando la problemática del “caos vial” que en los últimos tiempos se ha incrementado en la ciudad de Barquisimeto. “Estamos pasando revista, desde la circunvalación, La Ribereña, y la Florencio Jiménez”, agregó.

El gobernador manifestó que están posicionando un lema; “cuando uses motos no se vuelvan locos, usa el casco”, recalcando el uso de las medidas de seguridad a la hora de conducir, motos o bicicletas; en el cual, algunos conductores aun siguen incumpliendo estas medidas cargando más de 2 pasajeros en la motocicleta, incluso algunas en condiciones no aptas para el transito en la ciudad, poniendo en riesgo su vida y de quienes transportan.

“El llamado es al uso de las medidas de seguridad”

“Hemos visto como ha mejorado, muchas personas están usando el casco, pero otras que se niegan a hacerlo, y llevan el casco en el brazo como un accesorio y no como protección”, haciendo referencia a un caso que había visualizado a pocos metros de la avenida Florencio Jiménez. Haciendo hincapié en el uso correcto del casco.

De igual forma, el mandatario estadal hizo un llamado a los conductores de vehículos particulares y de transporte público al uso del cinturón de seguridad y la debida señalización de los vehículos, como faros y luces. “Es fundamental, y proteges a todos los que andan en el carro”, agregando que las cifras en muerte colisión de vehículos, no son el conductor, ni el copiloto sino, quienes van en la parte de atrás quienes no llevan el cinturón.

En este sentido, el llamado de atención también a los conductores del transporte público a que hagan el uso adecuado de las paradas y a respetar los semáforos; “Estamos trabajando en conjunto con la AMTT, para la reorganización de las paradas” aseguró Pereira.

“Aquel funcionario que incumpla las leyes la sanción va a ser doble”

En cuanto a los casos de corrupción por parte de los funcionarios de seguridad que colocan la multa, como por las persona que quieren dar un “incentivo” para que el uniformado no le coloque dicha infracción. “Se ha creado conciencia en las coordinaciones de la Policía Estadal y Policía Municipal con el llamado “matraqueo” no solo estamos creando conciencia en la protección sino tambien conciencia en quien aplique la sanción”. “Aquel funcionario que incumpla en las leyes de transito, la sanción va a ser doble” Enfatizó Pereira.

Pereira resaltó que están trabajando en un proyecto con los concesionarios de motos, en el cual deben solicitar la licencia de conducir a quienes vayan a comprar este medio de transporte, “La mayoría de los accidentes son de jóvenes que no tienen licencia”, agregó.

Ola de Calor afecta al Sistema Eléctrico Nacional

Pereira destacó que ante el cambió climático y la ola de calor que se ha estado presentando en las últimas semanas, se han incrementado los cortes programados en horas pico, para resguardar el Sistema Eléctrico Nacional; de Igual forma hace un llamado, a los larenses a estar hidratados, usar ropa fresca y el uso del protector solar, y el aire acondicionado en 23 grados.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto