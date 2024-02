Biden confundió a López Obrador con el presidente de Egipto

Biden confundió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Egipto

Biden confunde a López Obrador con el presidente de Egipto

En su intento por cambiar la visión sobre las aseveraciones del fiscal especial que lo investiga, Robert Hur, que sostuvo que el presidente estadounidense posee “una memoria limitada”, Joe Biden confundió al presidente de Egipto Abdelfatah El-Sisi con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Concluida la conferencia de prensa que ofreció luego de las declaraciones del fiscal que afirmó que no había elementos para enjuiciarlo por haber sacado documentos confidenciales de la Casa Blanca cuando fue vicepresidente y que después como un ciudadano civil difundió esa información, pues no tenía una memoria óptima al grado de no recordar las fechas en que ocupó la vicepresidencia (2009-2017) o el año en que murió su hijo Beau de cáncer (2015), el presidente de Estados Unidos regresó a seguir conversando con los medios sobre los ataques israelíes a la franja de Gaza.

«Mi opinión es que la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido excesiva (por parte de Israel)». Pero acto seguido, aseguró él quien convenció «al presidente de México, Al-Sisi», para que «abriera las puertas» a los refugiados palestinos. Pero Biden en realidad, quería referirse al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y no al de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lapsus de Joe Biden ante la prensa

Dicho lapsus dignifica un nuevo golpe a las aspiraciones del mandatario demócrata a reelegirse como presidente de Estados Unidos, aunado a las aseveraciones del fiscal especial, que aunque insiste en negar una posible falta de memoria, esto lo deja al descubierto.

Previo a la confusión de Biden, había asegurado, con visible molestia, que él se encuentra en buenas condiciones y que su memoria “está bien”, y “cómo se atreve” el fiscal a afirmar que no recuerda la fecha de la muerte de su hijo, pues “no necesito que nadie me recuerde cuándo murió mi hijo. Lo recuerdo todos los días».

E incluso el presidente estadounidense retomó las palabras de Hur en las que lo calificó de “anciano bien intencionado con mala memoria» y dijo: «Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo». “Mi memoria está bien y no violé la ley”.

