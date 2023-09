“Barquisimeto Ciudad de mi Vida es el sueño hecho realidad”: Luis Reyes Reyes

“Barquisimeto Ciudad de mi Vida es el sueño hecho realidad”, así lo describió el militar retirado y exgobernador del estado Lara Luis Ramón Reyes Reyes, en el marco de la entrevista especial realizada por Noticias Barquisimeto y Somos televisión por los 471 años de la fundación de la ciudad, a celebrarse el próximo 14 de septiembre.

Nacido en Barinas, se identifica como llanero “rajao”, pero Lara le dio la oportunidad de cumplir sus metas profesionales y sentimentales. Con más de 45 años en la “capital musical de Venezuela”, relató emocionado que su primer contacto con Barquisimeto fue cuando niño acudía a finales del mes de noviembre para realizar la compra de sus estrenos navideños, y desde allí se despertó un lazo que lo unió a la ciudad de calles y avenidas pintorescas.

“Luego de venir anualmente a realizar compras, se dio la oportunidad de participar en un Nacional de Béisbol, fue allí donde pude conocer “El Obelisco”, “Santa Rosa”, el “Mirador del Manzano” y otros sitios emblemáticos. En esa ocasión le dije a mis padres que cuando fuera profesional me gustaría vivir acá en Barquisimeto, y con el paso de los años Dios me otorgó el gran sueño. Me siento agradecido por gozar de este privilegio”, narró el “Comandante”, como le dicen cariñosamente muchos de sus amigos.

Teniendo como referencia las actividades musicales que se realizaban en la región, Reyes nos contó entre risas, que en su primer año de gestión como gobernador de Lara llegó a una actividad cultural, asombrado con el ritmo de la música, el golpe del tambor captó su atención, ¿Qué música es esa, nunca la había escuchado?, y una joven presente le dijo “tamunangue” y lo sacó a bailar.

Asombrado y hasta asustado dijo: ¡yo no bailo ni joropo!, ¿cómo es esto?, y en pocos segundos se vio envuelto entre vueltas y un garrote. Ante la situación, solicitó ayuda para salir del baile y se fue a degustar el chivo y bebidas típicas.

Entre otras anécdotas, el profesional de las Ciencias y Artes Militares recuerda que, recién llegado a la urbe, desconocía las direcciones de las calles y avenidas, y justo en la Venezuela con la 30 cruzó hacia la izquierda y lo paró la policía por incumplir la normativa número 11 decretada por la gobernadora Doris Para de Orellana para aquel entonces. “Al pararme el funcionario le expliqué que recién estaba llegando a la ciudad y debía presentarme en la Base Aérea, ellos al ver el carro que tenía placas de los Estados Unidos, pensaron que era un vehículo diplomático y por eso me dejaron ir. Eso me causó risas y con el paso de los años le comenté de manera directa a la gobernadora, que ese reglamento de infracción fue incumplido y me sancionaron en su momento.”

Uno de los lugares que más ha captado su atención en Barquisimeto es el “Mirador del Manzano”. El ex gobernador del estado Lara plantea la necesidad que se desarrolle algún tipo de proyecto, que permita el rescate de la zona para recuperar este importante atractivo turístico y económico de la ciudad.

“Barquisimeto me atrapó, no sólo por la amabilidad de sus personas, de hecho aquí conocí a mi esposa, levante a mi familia y tengo más de 45 años viviendo en esta tierra. Recuerdo que trabajando en Caracas me dicen que fui cambiado y debía presentarme en Maracay, pero a mí no me gustaba Maracay, ya había realizado el curso de pilotaje acá y estaba ligado a la ciudad. Llegó el día en que tocaba presentarme y me devolví a Caracas, al llegar me dijeron ¿Qué haces aquí?, de manera educada le expliqué que no me gustaba Maracay, fue así como me dijo: “Bueno si no quiere subir de jerarquía ni modo pero entonces debe presentarse en Barquisimeto”. Así nació mi relación directa y de lleno en las tierras del Valle del Turbio y la caña de azúcar, la comida autóctona me impresionó y, a pesar de que mi mamá siempre me prepara el pescadito, a mí me hace falta mi caraotas refritas con suero larense en las mañanas.”

Por último, el también piloto de la aviación relató en los estudios de Somos televisión que el calor humano, esa hospitalidad y demostración de cariño sin ningún tipo de egoísmo es algo que reconoce del barquisimetano. “Desde joven era atendido por los padres de mis amigos, siempre el cafecito, el juguito, pase adelante y nunca me sentí solo. Su gentilicio me arropó de una manera tal que formé mi hogar y levanté a mis cuatro hijos. Siempre dije quiero hacer mi vida en Barquisimeto o San Cristóbal, hoy por hoy puedo decir solo. ¡Gracias Barquisimeto eres la ciudad soñada y de mi vida!

Zuleydy Márquez NB