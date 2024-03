Barquisimetanos persisten de viajar en Semana Santa

El equipo de Noticias Barquisimeto realizó una consulta en el centro de la capital larense donde los ciudadanos manifestaron que han persistido de viajar por las grandes dificultades económicas.

Marianella Montilla, señaló que se dedica netamente a realizar actividades religiosas: “Ya hoy ando haciendo diligencias para hacer el monumento al Santísimo Sacramento en la Iglesia”, destacando que están en el camino del Sinodo.

Gladys Navarro, fue enfática en su distracción de Semana Santa: “No hago nada. ¿Para dónde sale uno sin dinero pues? Yo me quedo en mi casa, si no hay plata”, exclamó mientras recorría el centro de Barquisimeto.

Joel Infante, dijo que no tiene dinero para distraerse: “Yo veo al centro a mirar las vidrieras porque no hay salario. El ingreso del venezolano está en el suelo, yo me quedo en casita porque no hay platica”, destacó.

Ranel Linarez, mientras trabajaba, dijo que se dedica a atender a su familia: “Hay que estar en los mandatos de Dios. Nosotros nos quedamos en casa“, puntualizó el ciudadano.

José Barreto, dijo que le toca alabar a Cristo y paga una promesa viniendo desde San Carlos, estado Cojedes: “A mi me operaron aquí en Ascardio, le pedí al Nazareno del Santuario La Paz y hoy en día estoy bien. Por eso vengo para acá“, haciendo el llamado a creer en Cristo.

Para finalizar, todos informaron que no realizarán ningún viaje por falta de recursos económicos.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto