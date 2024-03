Alcaldía de Iribarren sigue respondiendo solicitudes de la Ven App: “Me había caído varias veces por no tener el bastón”

El Alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, encabezó este martes una nueva entrega de las ayudas técnicas correspondientes al 1×10 del Buen Gobierno, respondiendo a más de 500 solicitudes desde el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto, con la presencia de todo su Gabinete Social.

“Esta aplicación es creada en función a una gestión de gobierno humana, que busca la justicia social, la atención del pueblo más vulnerado, lo más importante es que la gente sienta la mano amiga de la Revolución“, dijo Reyes Flores refiriéndose a la Ven App, desde donde reciben las solicitudes.

A su vez, afirmó que en este acto atendieron a más de 500 personas con una inversión superior a los 2.100.000 Bolívares y la meta es seguir respondiendo al menos al 95% de las solicitudes recibidas.

Agradecimientos por las atenciones

Los beneficiarios, agradecieron la atención recibida en esta jornada social, donde pudieron compartir con la máxima autoridad del municipio Iribarren: “Me siento muy feliz, no cuento con los recursos para comprar una canastilla y esto es un excelente beneficio recibido por parte del Gobierno“, dijo Antonielis Antequera, quien tardó menos de una semana en recibir respuesta por parte las autoridades con competencia.

Juan Carlos Vegas, nació con condición de hidrocefalia y no posee piernas para poder caminar, por lo que recibió en esta jornada una silla de ruedas: “Me siento bien, feliz y contento. Hice la solicitud el jueves y ya hoy me dieron respuesta. Yo nací así y me cuidan mis hermanas“, dijo el joven de 39 años.

Luzmila Arrieche se había caído en distintas oportunidades por no tener su bastón de cuatro puntos que recibió en esta ocasión: “Yo tengo un problema de columna, estoy esperando una cirugía de columna y también espero una ayuda de prótesis de parte del Alcalde, tengo cinco años con esto y desde junio para acá me he visto peor, me había caído varias veces por no tener el bastón“, expresó, señalando que con su condición de fibromialgía, los dolores empeoraron.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto