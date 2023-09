Alcalde de Tucacas estaría reincidiendo en actos corrupción al vender terrenos del Parque Morrocoy en forma irregular

El abogado Eliézer Mujica expuso que el 22 de junio del 2001, según documentos verificable en la Oficina Subalterna de Registro Público del municipio Silva, Osnel Arnias, ostentando en la actualidad la figura de alcalde, con aprobación de la Cámara Municipal vendió a la Sociedad Mercantil Inversiones Tukanka C.A un lote de terrenos ejidos de 542.205,08 metros cuadrados, donde de manera Ilegítima, antijurídica y abusiva Geométrico Consorcio Turístico Ambiental y otras empresas desarrollan el complejo Puerto Morrocoy.

Mujica, representante de Inversiones Tukanka C.A, ejerció una demanda por acción reivindicatoria, solicitando la prohibición de enajenar y gravar, la cual fue acordada lo que impide protocolizar en el registro algún documento.

Afirma que los demandados con ayuda del alcalde Osnel Arnias, a través de un decreto cambiaron el plano de los ejidos de 1965, para que los terrenos propiedad de Inversiones Tukanka C.A, donde se está desarrollando hoy día Puerto Morrocoy, quedarán como si nunca hubiesen sido ejidos, esto para darle un documento público ilegal a los demandados para «pataleen en el Tribunal».

Extrañamente, en el registró los planos del año 1965 y de antes, están desaparecidos. No obstante, afirma que «inversiones Tukanka C.A cuenta con una cadena titulativa con origen del año 1897 mientras la parte demandada con una del año 1942».

Los terrenos que vendió el municipio a Inversiones Tukanka C.A, fueron adjudicados al municipio según la Resolución 224 del 12 de julio de 1.965 dictada por el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). Dirección de Recursos Naturales Renovables la Nación otorgó título de propiedad los mentados terrenos al entonces Distrito Silva con el fin de constituir los ejidos del municipio Tucacas y los segundos, los ejidos del municipio Boca de Aroa por ante el Registro. Una copia del plano de 1965 señala de dónde a dónde van los ejidos.

Expone que el alcalde a través de un «decreto bajo la conducta de (corrupción) intenta desconocer derechos adquiridos de Tukanka derivado de los actos administrativos de los años 1965 y 2000, en donde la nación adjudica al municipio los ejidos y en donde el municipio vendió a Inversiones Tukanka parte de esos ejidos, pues en el supuesto caso que un tercero se hubiese sentido afectado por los actos, éste debió impugnar y solicitar la nulidad de la venta dentro del lapso de 180 días siguientes. Pero como no se puede realizar dicha impugnación, pues han pasado 58 años del primer acto administrativo y 23 años del segundo.

“El alcalde desconoce el documento público donde la Cámara Municipal aprueba la venta de los ejidos y el documento registrado donde le venden a Inversiones Tukanka C.A. los ejidos, y realiza un decreto para favorecer un tercero incurriendo nuevamente en actos de corrupción”.

“Solicitamos al Fiscal General designe un fiscal con competencia nacional para darle un freno a este señor quien a pesar de tener una cuenta pendiente con la justicia continua perpetrando delitos tipificado en la Ley Contra la Corrupción”, dijo Mujica.

Piden también a la Cámara Municipal interpelar al alcalde, pues si la misma cámara aprobó una venta de unos terrenos ejidos no puede hoy, pasadas más de dos dos décadas, decir que no son ejidos, para darle a dichos terrenos otro tipo de apariencia para intentar fracasadamente darle un beneficio a Geométrico Consorcio Turístico Ambiental y sus consortes.

“A pesar que dicho decreto en un juicio no tienen ninguna validez, frente a un documento Registrado oponible a terceros y con data mayor a 2 décadas, no es menos cierto, que no podemos dejar impune este tipo de actos, que atentan con la seguridad jurídica y la paz ciudadana”, manifestó Eliézer Mujica.