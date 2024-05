Abierto procedimiento a locales comerciales denunciados como basurongos

La alcaldía del Municipio Iribarren a través de Imaubar, siguiendo instrucciones del alcalde Luis Jonás Reyes Flores, continúa con la fiscalización ambiental en todo el Municipio, por ello, se realizó la visita a dos establecimientos comerciales ubicados en la avenida Venezuela con calle 11, los cuales fueron denunciados por los vecinos del sector a través de nuestros canales de comunicación por generar recurrentemente vertederos improvisados en el sector.

Janer Romero, presidente de IMAUBAR, informó que de acuerdo a lo expuesto por los vecinos afectados por esta situación, los propietarios de estos establecimientos de expendio de comida rápida y alimentos, generan a diario focos de contaminación por disponer indebidamente sus desechos, colocándolos en plena vía pública sin importarles el horario de recolección establecido para el sector, lo que genera la proliferación de cucarachas, ratas y otras alimañas.

Respondiendo a estas denuncias se realizó la notificación a los encargados de dichos comercios, realizando además un acta compromiso en la que se expone que atenderán la frecuencia de recolección los días martes, jueves y sábado en horario diurno.

En este procedimiento se contó con la participación de las gerencias de Control y Gestión Ambiental y la de Operaciones. En Imaubar estamos empeñados y comprometidos con la conservación de los espacios públicos del municipio e invitamos a la comunidad a respetar las áreas verdes y no colocar desechos en los lugares no debidos, no seas basurongo, haz tu denuncia a nuestra sala situacional por el número 0412 3029832, solo juntos lograremos tener la ciudad más limpia de Venezuela.

Nota de prensa