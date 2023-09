7 pasos para que te lleguen los bonos del Sistema Patria

Ya comenzaron a pagar el segundo bono especial del mes de septiembre: “El Esequibo es de Venezuela”. Este beneficio se cancelará hasta el 30 de septiembre. ¿Ya recibiste este bono? ¿Aún no te ha llegado el mensaje que confirma que te lo pagarán? ¿No estás recibiendo los bonos del Sistema Patria?

A continuación, te contamos quiénes serán los beneficiarios del bono, “El Esequibo es de Venezuela” y cómo hacer para que te lleguen los bonos otorgados a través de la plataforma patria.

Quiénes reciben los bonos de la Patria

El ejecutivo nacional venezolano entrega de manera periódica bonos que constituyen ayudas económicas dirigidas a diversos sectores de la población. Estos mecanismos de asistencia financiera van dirigidos a diversos sectores de la población. Por ejemplo, el Bono de Guerra económica está dirigido a la nómina activa y pasiva de la administración pública.

Pero, el gobierno de Nicolás Maduro, creó bonos casi para cada sector de la población. Estos son algunos de ellos: Bono Gran Misión Hogares de la Patria; Bono Dr. José Gregorio Hernández; Bono Parto Humanitario; Bono Lactancia Materna; Bono Economía Familiar; Bono 100% escolaridad.

En ocasiones, algunos ciudadanos reportan que dejan de recibir los bonos de los que han sido beneficiarios. Asimismo, hay personas que nunca han recibido estos recursos. En esos casos recomienda seguir estos siete pasos:

Mantén tu perfil actualizado: Ingresa en Patria. Luego ve a la sección denominada “Perfil”. Allí podrás actualizar tu información personal. No olvides guardar los cambios.

Cambio tu contraseña: el cambio de contraseña es un indicativo de que te mantienes activo en el sistema. Además, es un mecanismo de seguridad que ayuda a proteger tu página personas en Patria.

Responde a las encuestas: Responde todas las encuestas nuevas que te coloca el sistema.

Asegúrate de que tu correo es correcto: aunque el Sistema Patria no envía emails, todos los datos proporcionados deben ser verídico; eso incluye tu correo electrónico.

Actualiza tu número telefónico: el Sistema Patria te informará vía mensaje de texto si eres acreedor de un bono. Lógicamente, es imperativo que en el sistema tu número este actualizado o no te enterarás si recibiste un bono.

Actualiza tu carnet de la patria: verifica si consta en el sistema de manera correcta el código de tu carnet de la patria. Completa y actualiza los datos de tu núcleo familiar: registra solo a tus hijos y evita estar registrado en dos núcleos familiares.



Cómo saber si recibiste el bono

Cumple con estos pasos e incrementa la posibilidad de recibir los bonos otorgados por el Gobierno venezolano. Por supuesto, esto incluye el bono “El Esequibo es de Venezuela”. Te llegará la notificación del pago a través de la plataforma o recibirás un mensaje de texto proveniente de los números 3532 o 67373.

