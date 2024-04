Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “EEUU y ExxonMobil planearon llevar caso del Esequibo a la CIJ”

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, reiteró este jueves que Estados Unidos (EEUU) y la trasnacional Exxon Mobil planearon llevar el caso sobre la controversia del territorio Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sin consentimiento de Venezuela.

Las declaraciones de Rodríguez, publicadas en su cuenta en la red social X, responden a la postura tomada por el exministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, quien acusó a la vicepresidenta Ejecutiva de “agarrarse” de un libro de su autoría como alegato en el caso del territorio Esequibo.

Cabe destacar que el ex funcionario guyanés quien catalogó de “modismo” el uso de su libro y, hasta de forma irónica agradeció por promover las ventas del mismo.

Al respecto, la vicepresidenta Rodríguez respondió a la publicación y afirmó que en el libro, se detalla cómo Guyana, Estados Unidos y la Exxon Mobil de llevar el caso a la CIJ, violando los Acuerdos de Ginebra.

De igual forma, reiteró su denuncia sobre los pagos realizados por la Exxon Mobil a abogados de Guyana y al lobby que se perpetró en el seno de las Naciones Unidas (ONU) para que el caso fuese enviado a la CIJ.

Al respecto, manifestó que, gracias a este libro, se descubrió como Guyana pretendía cometer un “nuevo crimen 125 años más tarde”, para despojar a Venezuela del territorio que históricamente le pertenece al país.

“Mr. @RaphaelTrotman1 This is my idiom: NO HAY CRIMEN PERFECTO. A confesión de parte relevo de prueba. Gracias por todos los detalles que Ud suministró sobre cómo Guyana, EEUU y la Exxon Mobil planificaron llevar un el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia sin el consentimiento de Venezuela y en grave violación del Acuerdo de Ginebra. Exxon pagó los abogados de Guyana y todo el lobby para que junto a la diplomacia imperial de EEUU influyeran en la Secretaría General ONU. Gracias, gracias, por tanta información relevante sobre este nuevo crimen 125 años más tarde! Venezuela vencerá!!!”, recalcó en la red social.

Cabe recordar que este lunes, la vicepresidenta Ejecutiva consignó ante la Corte Internacional de Justicia, en Países Bajos, todos los documentos y pruebas necesarias donde se ratifica la verdad histórica de la pertenencia del territorio de la Guayana Esequiba.

En el programa ‘Con Maduro+’, Rodríguez recalcó que este lunes se entregaron aproximadamente 40 mapas, donde se deja claro que “ese territorio desde el nacimiento de Venezuela le perteneció solo a Venezuela”.

Además de estos documentos, Venezuela reafirmó su postura de desconocer la jurisdicción de la CIJ en la controversia territorial con respecto a la Guayana Esequiba y ratifica el apego del Estado venezolano al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento con plena vigencia para dirimir la controversia territorial.

Carla Martínez / Con información de Últimas Noticias