“Una locura que ya no se aguanta”: Precios de los alimentos a dólar paralelo

El alza de los productos de primera necesidad aumenta según el “dólar paralelo”

Como viene pasando en la economía venezolana, el alza de los productos de primera necesidad aumenta conforme lo hace el precio del llamado “dólar paralelo”, lo que muchos consideran como “una locura que ya no se aguanta”.

El “Dólar Paralelo” llegó a 175.000 Bs. al cambio la mañana de este miércoles 22 de abril, y con ellos todos los productos amanecieron remarcados en muchos establecimientos comerciales: «Uno llega a las diez de la mañana y ya se ven todos los precios tachados por el aumento», exclamó en tono de molestia el señor Javier Castillo residente de sector Barrio Nuevo al oeste de Barquisimeto.

«Ya no sabemos qué hacer para que la plata nos rinda, dormimos pensando comprar y al día siguiente ya no podemos por el bendito dólar paralelo», exclamó angustiado el padre de familia, quien piensa que no hay gobierno que le ponga un parao a esto. “Donde están los funcionarios de la Sundde que no aplican la ley a estos especuladores. El pueblo no aguanta esto”

Precios x kilo de los alimentos en comercios al oeste de la ciudad:

Harina pre-cocida: 140.000,00 bs

Pasta: 200.000,00 bs

Arroz: 160.000,00 bs

Caraotas: 190.000,00 bs

Azúcar: 140.000,00 bs

Sal: 70.000,00 bs

Carne: 850.000,00 bs

Pollo: 360.000,00 bs

Aceite: 250.000,00 bs Litro

Margarina pequeña: 130.000,00 bs

Cartón de huevos: 500.000,00 bs

El alza de los productos de primera necesidad aumenta según el “dólar paralelo”