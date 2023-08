Un mes después de la muerte de Alexandra Silva Villacinda: sin rastros del asesino

Barquisimeto.- Alexandra Silva Villacinda fue asesinada el 29 de julio de 2023 en Barquisimeto. Su cuerpo quedó tirado a la orilla de la avenida Circunvalación, a la altura del sector Colinas de San Lorenzo.



Era de noche, los vecinos escucharon una discusión entre un hombre y una mujer; luego tres disparos y el sonido de un vehículo al alejarse.



El crimen que conmocionó a toda la ciudad sigue sin resolverse. El gobernador de Lara, Adolfo Pereira, dijo el 31 de julio que estaban tras la búsqueda del asesino y que este femicidio no quedaría impune.

El 6 de agosto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que había designado a la Fiscalía 28 del Ministerio Público para investigar “el presunto femicidio”.

Un día después, el comisario y director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, publicó en su cuenta oficial de Instagram, que los funcionarios habían logrado “la identificación de uno de los autores materiales del hecho”, frase que da a entender que hay varios implicados en el asesinato.



“Por motivos de investigación, no podemos suministrar datos del victimario. Pronto daremos información más completa”, escribió en esa oportunidad el director del Cicpc.

Sin embargo, desde ese 7 de agosto, no hay nuevos anuncios sobre el avance del caso ni sobre el asesino o los asesinos de Alexandra Silva Villacinda. La joven trabajó en un gimnasio en el sector El Trompillo, de Barquisimeto, y después se dedicó a la producción de contenidos para redes sociales.

El crimen de Alexandra Silva Villacinda

Alexandra Silva

El día de su asesinato, Alexandra le dijo a su mamá que saldría con unos amigos, pero al poco tiempo, Rosa Villacinda recibió una llamada telefónica, le anunciaban que su hija estaba muerta.



Los vecinos encontraron el cuerpo baleado y dieron parte a las autoridades, quienes realizaron el traslado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda y recolectaron muestras en el sitio del suceso.



Alexandra Silva Villacinda tenía 25 años y vivía a solo cuatro minutos del lugar donde la mataron, en el sector El Trompillo. Allí, en su casa, se realizó el velorio, donde acudieron familiares, vecinos y curiosos.



Ese día, mientras escuchaban vallenatos, motorizados hacían piruetas y la multitud los rodeaba, como se observa en los videos caseros que grabaron sus seres queridos.



Aunque los familiares no quisieron declarar a los medios de comunicación, a través de la cuenta TikTok de una de las hermanas de Alexandra, han pedido justicia por el asesinato.



Informaciones extraoficiales han mencionado hipótesis sin confirmar que relacionaban a la joven con el líder de una banda de antisociales; sin embargo, en el Eje de Homicidios, en Barquisimeto, no han aportado datos al respecto.



Hasta ahora, la única certeza es que no hay rastros del asesino de Alexandra Silva Villacinda y las autoridades guardan silencio.