Transportistas solicitan indexación de la tarifa del pasaje a 0,50 centavos de dólar

El secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, destacó que los transportistas solicitan que la tarifa del pasaje sea anclada al dólar o cualquier mecanismo que esté utilizando el Gobierno nacional.

Acotó que «no tiene sentido acordar una tarifa en bolívares», puesto que se devalúa y agregó que la tarifa del pasaje se indexe, así como también el salario de los trabajadores.

«Es la única manera de enfrentar el descalabro económico que tenemos en este momento. Estamos pidiendo que fuese US$ 0,50. Esta es la tarifa más barata del mundo, en este momento no llega a US$ 0,30″, destacó.

Solicitan reunión con el ministro Reverol

Por su parte, Nelson Vivas, presidente de la Asociación de Conductores La India, en el Paraíso, Caracas, manifestó que “el sector transporte está subsidiando a los estudiantes y a las personas de la tercera edad».

Recalcó en entrevista para Venevisión que los transportistas acordaron solicitarle una reunión al ministro Néstor Luis Reverol «para que vea de primera mano cuáles son nuestras necesidades».

En Gaceta Oficial

Recientemente, en Gaceta Oficial N° 42.713, de fecha 13 de septiembre de 2023, fue publicada la tarifa mínima y máxima del pasaje urbano en Venezuela.

En ese sentido, la normativa precisó que el costo mínimo del pasaje urbano es de nueve bolívares y el pasaje máximo es diez. «En el caso de las operadoras estadales de transporte el pasaje urbano será de cinco bolívares», resaltó.

Puntualizó que el Ejecutivo nacional y los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeros facilitarán la atención de las mujeres con edad igual o superior a 55 años y los hombres con edad igual o superior a los 60 años, «quienes tendrán un pasaje gratuito de transporte urbano».

Con información de NAD