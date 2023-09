Tensa calma se vive en la PNB de Pata e´Palo

Una tensa calma se vive en las inmediaciones del Centro de Detención Preventivo de la PNB, en Pata e’ Palo, luego de la requisa realizada la mañana de este miércoles 27 de septiembre, en la que los reos fueron trasladados a la Comandancia General conocida como La Aduana, al oeste de Barquisimeto.

El ambiente de incertidumbre se observa entre los familiares de los privados de libertad la mañana de este 28 de septiembre, al desconocer el estado de salud de los reos; dada la supuesta “reyerta” que suscitó en horas de la tarde del día de ayer en la Comandancia General.

Durante la transmisión en vivo del programa Noticias Barquisimeto, el equipo reporteril, conversó con los parientes de los privados de libertad quienes manifestaron que no tenían la certeza de cómo se encuentran sus consanguíneos. “No sabemos nada, no sabemos si han comido, no nos dejan pasar la comida”, afirmó un familiar.

“No sabemos cómo están allá, nos han dicho que hay 3 detenidos que no aparecen y ellos pertenecen a esta comandancia, no sabemos si son nuestros familiares porque ellos no nos dan información de nada”. Alegó otro de los visitantes que se encontraban en las afueras de la PNB de Pata e’ Palo.

Asimismo, uno de los ciudadanos informó que las detonaciones que se escucharon en La Aduana “fueron perdigonazos y hay heridos; lo único que pedimos es que se cumplan los Derechos Humanos, ellos son privados de libertad, pero también son seres humanos, necesitamos saber cómo están, su salud, la salubridad, si le van a pasar comida o no, temprano nos dijeron que si pero nos echaron para atrás”, contó inquieta el familiar de un recluso.

En el transcurso de la emisión se observó que los efectivos de seguridad mantenían trancado el paso de la avenida Carabobo, sin razón aparente “Aquí está todo tranquilo, no sé por qué trancaron la calle, ellos no dan información de nada, salimos a preguntarles por nuestros familiares y solo nos dicen “retírense, aléjense y vayan para allá”.

Tras las declaraciones del familiar con respecto a los supuestos heridos, no se tiene información oficial de la cantidad de reclusos lesionados y si fueron asistidos en el lugar o fueron llevados a un centro de salud de la región.

Extraoficialmente se conoció que el día 27 de septiembre fueron trasladados 287 reos a la Comandancia General, 26 feminas y 261 masculinos.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto